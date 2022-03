La nouvelle éco - Le chiffre d'affaires de la Sonofep à Saulon-la-Rue boosté par deux années de crise Covid

Difficile de la manquer si vous passez par Saulon-la-Rue, la Sonofep, petite entreprise familiale d’hier est aujourd’hui devenue une PME locale indépendante imposante et qui poursuit son évolution. Le retour du printemps est aussi celui du pic d'activité pour cette jardinerie, pépinière qui ne manque pas de projets. Entretien avec son président, Claude Seguin.

Claude Seguin, président de la Sonofep à Saulon-la-Rue © Radio France - Christophe Tourné

Aujourd'hui, la Sonofep compte combien de salariés?

Nous employons 42 salariés permanents et quatre ou cinq saisonniers qui nous rejoignent au printemps et à l'automne. Actuellement, on voit les bourgeons commencer à se former et grâce au temps, les clients commencent à venir. C'était un peu calme jusqu'à maintenant, mais là, les gens sont partis pour aller gratter le sol, planter et semer. On fini les fruitiers en ce moment, les plants de pommes de terre, d'oignons, etc... Toutes les choses qu'on met dans les jardins potagers.

On sort tout juste de la crise sanitaire. Cette crise a t'elle bénéficié à votre activité?

Je ne pourrais pas dire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert de cette crise. Mais on est peut être le secteur d'activité qui a le moins souffert puisque les gens se sont mis un peu "au vert", c'est le cas de le dire! Notre activité se développe parce qu'on est sérieux. On a un gros choix de produits, on a de la qualité, on a du service, on peut livrer les clients et on s'organise. Avec les deux années Covid qu'on a subi, on a plutôt tiré notre épingle du jeu. On a eu un chiffre d'affaires qui s'est bien développé ces derniers temps du fait de nouveaux clients et de temps passé dans les jardins à cause de ces deux années de crise sanitaire. L'entreprise a réalisé 11 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 alors qu'il y a deux ans, il était de sept millions d'euros. C'est donc plutôt une bonne progression.

Qui sont vos clients?

On a toutes sortes de clients qui viennent, principalement des passionnés du jardin. Il y a le grand public, bien sûr puisqu'une partie de notre activité leur est ouverte. Autrement, ce qui est récurrent chez nous, ce sont tous les maraîchers, les horticulteurs, les pépinières et les collectivités. Le paysagisme, c'est un peu notre axe de développement et de plus en plus de particuliers ont de beaux projets en la matière.

Les gens ont ils d'avantage la tête à jardiner en ce moment ou à améliorer leur jardin?

C'est difficile de répondre à cette question surtout avec le conflit russo-ukrainien. Je pense que c'est une sorte de bouffée d'oxygène pour certains. Pour d'autres, c'est plus compliqué, je pense, parce que la situation est quand même dramatique.

Et ça vous inquiète en tant que chef d'entreprise? Vous pensez que ça peut avoir des répercussions sur les achats?

Oui, ça peut avoir toutes sortes de répercussions. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de mourir sous les bombes, qu'elles soient ukrainiennes ou russes. A l'heure actuelle, je trouve ça inconcevable et choquant.

Vous avez malgré tout des projets de développement au niveau de votre société Sonofep?

Oui, on a des projets de développement basé sur l'apprentissage. On va faire participer les écoles. On a un projet pédagogique qui va permettre aux écoles de venir planter, semer et récolter. Et pourquoi pas, après, cuisiner. Le projet est prévu à l'horizon 2025. Il y a encore trois ans et demi, mais on voudrait le réaliser pour, justement, que les gens se retrouvent autour d'une table, pour manger et boire. Partager un moment de convivialité, ce qui manque aujourd'hui cruellement.