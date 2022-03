La nouvelle éco - Bientôt une nouvelle ligne de production sur le site de Refresco à Nuits-Saint-Georges

La marque ne vous dit peut-être rien, mais ouvrez votre frigo ou votre placard, il y a de grandes chances pour que ayez chez vous l'un de ses produits fabriqués en Côte-d'Or. Refresco produit sur son site de Nuits-Saint-Georges des bouteilles en PET, un polymère de synthèse recyclable. L'usine produit cent millions de bouteilles par an et très prochainement, la moitié de cette production sera en verre grâce à une nouvelle ligne de production en cours d'installation. Entretien avec le directeur du site Refresco en Côte-d'Or, Yann Jacquet.

Yann Jacquet, directeur du site Refresco à Nuits-Saint-Georges Copier

Yann Jacquet, le directeur du site Refresco de Nuits-Saint-Georges - Refresco

On a quasiment tous des produits Refresco à la maison. Que faites vous exactement?

Nous sommes embouteilleurs de boissons rafraîchissantes sans alcool, c'est à dire qu'on met en bouteille pour des clients à "marques distributeurs" comme Carrefour, Leclerc ou Système U, que tout le monde connaît, et également pour des clients comme PepsiCo, Coca Cola, Danone, Nestlé, qui sont également des marques très connues et pour lesquelles on va embouteiller tout ce qui est "pur jus", eau, ice tea ou boissons aux fruits dans nos usines en France.

Il y a combien de sites Refresco en France?

En France, on a six sites de production. Notre siège social est basé sur Marges, juste à côté de Valence dans la Drôme, où on a un premier site de production. Ensuite, on va retrouver des sites à Saint-Alban-les-Eaux, à côté de Roanne dans la Loire (42), à Le Quesnoy, dans le Nord de la France (59), ensuite à La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie (74), Nissan-Lez-Enserune à côté de Béziers (34) et le site de Nuits-Saint-Georges, ici en Côte-d'Or.

Vous employez combien de salariés?

On est à peu près 1000 personnes sur la France et une centaine à Nuits-Saint-Georges. Ça dépend de l'activité. Sur notre site de Côte-d'Or, on est en train de lancer une nouvelle ligne, mais pour le moment, avec deux lignes de production, on est effectivement à peu près un effectif équivalent à 100 personnes.

Le site de Refresco à Nuits-Saint-Georges vu du ciel - Refresco

Vous avez bénéficié de fonds du plan France Relance, à quoi va servir cette somme?

On a bénéficié du plan de relance pour la nouvelle ligne de production qu'on est en train d'installer. Cette ligne de production va produire des contenants verre. Cela représente un investissement, sur le site, d'environ 8 millions d'euros tout compris. Cette ligne de production permettra de produire à peu près 50 millions de bouteilles après développement. C'est une ligne qu'on a lancée suite à une opportunité. On a été sollicité par un client américain qui produit actuellement aux Etats-Unis et importe sa production sur le territoire européen pour la dispatcher un peu partout.

Vous annoncez une réduction importante de l'empreinte environnementale globale. De quelle manière?

Tout simplement grâce à une production plus proche des consommateurs. Aujourd'hui, ces produits sont fabriqués aux Etats-Unis, transférés par voie maritime sur la France ou dans les autres pays européens et dispatchés ensuite vers les consommateurs ou en tout cas vers les distributeurs dans un premier temps. Donc, le fait de produire sur notre site, va permettre de réduire considérablement toute la partie transport et donc l'empreinte environnementale.

Installation de la nouvelle ligne de production de bouteilles en verre sur le site Refresco de Nuits-Saint-Georges - Refresco

Beaucoup d'entreprises sont confrontées aujourd'hui à la hausse des prix des carburants, de l'énergie et des matières premières, est-ce également votre cas et, si oui, est-ce que ça vous inquiète?

Oui, ça nous préoccupe et il est nécessaire de le prendre en compte, surtout dans cet exercice 2022. Il est vrai que la partie énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz, va fortement impacter notre année 2022. On a heureusement des plans "énergie" qui sont planifiés. On a pas mal d'opérations et d'actions prévues pour réduire au maximum, justement, toute cette partie consommation d'énergie. Notre plan RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est aussi très développé. C'est quelque chose sur lequel on mise de plus en plus cher Refresco. Et il est important, ne serait ce que par le prix, mais aussi pour l'impact qu'on peut avoir sur la planète, de réduire cette partie de la consommation d'énergie.