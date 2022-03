La nouvelle éco : avec la fin du masque en intérieur, les ventes de maquillage repartent à Amiens

"La demande a augmenté de 50%". Avec la fin du port du masque dans la majorité des lieux en intérieur ce 14 mars, les clientes d'instituts de beauté à Amiens retrouvent leurs habitudes. Parmi elles : acheter du rouge à lèvres.

"Au même moment, notre marque a lancé sa nouvelle gamme", explique Alysson, responsable adjointe d'un magasin Yves Rocher dans le centre-ville. "Ce n'était absolument pas fait exprès, mais c'est bien tombé. Ça a fait venir énormément de clientes", ajoute-t-elle. Comme Isabelle, venue repérer des rouges à lèvres après s'en être passée pendant deux ans. "Ça n'avait plus aucun intérêt" à cause du masque, rappelle cette Amiénoise. "Là, on peut refaire notre sourire". Thia, 18 ans, est elle aussi à nouveau libre de se refaire une beauté avec les produits de son choix : "Jusque là, je faisais attention à prendre du rouge à lèvres mat" pour qu'il ne ne se dépose pas sur le masque. "Maintenant, je prends des trucs normaux, plus brillants."

Les soins du visage également plébiscités

Dans une autre grande enseigne de beauté, Marionnaud, la tendance est aussi au retour du maquillage pour les lèvres. "On vend surtout des nude, de l'embellisseur de lèvres et du crayon à lèvres", précise Eva, stagiaire dans un magasin du centre-ville d'Amiens. Et avec la fin du masque, "on propose une promotion de 30%, pour justement redynamiser le marché du rouge à lèvres".

Quant aux soins pour la peau, parfois abîmée par le masque, ils sont aussi demandés. Chez Marionnaud, sept rendez-vous pris sur dix le sont pour un soin du visage. Et l'institut a des réservations jusqu'au mois de juin.