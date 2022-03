La Nouvelle Eco : une transition en douceur aux Serres de Plouy, à Domqueur dans la Somme

Les serres de Plouy, à Domqueur, dans le nord ouest de la Somme sont désormais gérées par Nicolas Dumas. Cet ex ingénieur travaux publics, Abbevillois de naissance se forme pendant un an aux côtés de l'ancien patron.

A Domqueur, entre Amiens et Abbeville, les Serres de Plouy tournent une page avec le départ à la retraite du patron historique. Mais la transition se fait en douceur avec un jeune repreneur en reconversion qui vient d'un tout autre secteur. Nicolas Dumas, 37 ans, ex ingénieur en travaux publics a troqué le béton pour les jacinthes !

Reportage aux Serres de Plouy, à Domqueur Copier

Cet Abbevillois de naissance a beaucoup bougé dans son ancien métier, Mayotte, la Bretagne, avant de revenir au bercail et de décider de prendre un virage professionnel. "Quand on fait du bâtiment et des travaux publics on a une âme d'entrepreneur, de constructeur. Un jour on se réveille et on se dit qu'on a envie de le faire mais pour soi même. C'est la sensation que j'ai eu à un moment de ma vie et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser davantage à la reprise d'entreprise ou à la création."

Convention de tutorat

Il jette donc son dévolu sur les Serres de Plouy, gérées depuis 1987 par Dominique Forêt. Un néo retraité qui reste encore très présent pour assurer la transition. "On a conclu une convention de tutorat", explique Nicolas Dumas. "Pendant un an j'ai la chance de travailler avec lui, de passer mes commandes avec lui, de lui poser des questions. J'apprends tous les jours, s'enthousiasme t-il.

En février prochain, il prendra seul les rênes de cette entreprise de quatre salariés à temps plein avec la volonté de conserver la dimension "authentique et familiale. C'est ce que les gens recherchent aussi, en plus de prix moins élevés." Dans 4 000 mètres carrés de serres, l'entreprise produit une partie des végétaux vendus en magasin ainsi que des fleurs, des fleurs coupées, des semences etc.

Pour la suite de son activité, Nicolas Dumas est confiant. La fréquentation, dopée par les envies de jardinage pendant le confinement n'est pas retombée. "On a vu une augmentation assez conséquente, de 20 à 25% en plus et il semblerait, au vu des résultats de ce début de saison que la tendance se confirme.