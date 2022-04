La nouvelle éco : éthi'Kdo, la carte cadeau écologique et solidaire lancée par un Tarnais

Voici une idée si vous avez un cadeau d'anniversaire à faire : la carte éthi'Kdo. C'est une carte cadeau solidaire et écologique lancée en 2019 par Séverin Prats, un Tarnais et ancien rugbyman professionnel. Cette carte cadeau engagée connait désormais un véritable succès. Elle existe dans deux formats, physique et digital. C'est une carte cadeau multi-enseignes qui est valable à la fois en ligne et en boutique, et pour faire un don. Et toutes les enseignes choisies qui sont des enseignes de la consommation responsable. "On a à la fois du made in France, du réemploi solidaire, du commerce équitable, du zéro déchet, précise Séverin Prats. L'objectif de la carte, c'est d'offrir à ses proches ou à ses salariés quand on a une entreprise, la possibilité de découvrir les boutiques éthiques en ligne et proches de chez soi".

Parmi les enseignes, on trouve Artisans du monde, Emmaüs. Et ensuite plusieurs centaines de commerces éthiques de proximité.

"Parmi les enseignes, on trouve Artisans du monde, Label Emmaüs qui est la marketplace d'Emmaüs, d'autres marketplaces de mode éthique. Et ensuite plusieurs centaines de commerces éthiques de proximité", ajoute Séverin Prats. On trouve aussi des ressourcerie comme certaines du réseau Emmaüs ou des ateliers de la Croix-Rouge, mais aussi des boutiques de vrac et de zéro déchet, de cosmétiques bio, etc. En fait, tout l'univers des cadeaux mais, à chaque fois, avec l'impact social et environnemental le plus positif pour les hommes et l'environnement.

Des cartes cadeaux de 20 à 250 euros

"Ce qui est sympa, c'est que c'est celui qui offre la carte qui choisit le montant, souligne son créateur. Ca commence à 20 euros jusqu'à 250 euros. Donc, c'est complètement libre et ça permet de s'adapter aux petits budgets ou aux gros budgets et en fonction de l'événement et de la personne à qui on souhaite offrir le cadeau." Si 80% de l'activité de l'entreprise se fait à Noël, les particuliers aussi achètent de plus en plus de cartes pour les anniversaires notamment.

La carte éthi'Kdo s'achète en ligne sur le site de la carte. "Il y a aussi de plus en plus de professionnels qui nous font confiance, complète Séverin Prats. Par exemple, en Occitanie, on a le CSE d'Airbus qui offre des cartes éthi'Kdo à ses salariés. On va avoir aussi l'antenne locale de la MAIF. Y a de plus en plus de CSE, mais aussi d'employeurs qui souhaitent offrir des cartes cadeaux à leurs salariés ou à leurs clients pour sortir du côté goodies et donner un peu plus de sens aux cadeaux qu'ils offrent."