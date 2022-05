La nouvelle éco : déjà 5.000 polos en coton de Montréal-du-Gers vendus par la marque Jean Fil

Dans la Nouvelle éco, on prend des nouvelles de cette exploitation incroyable du Gers lancée en 2016 et qui cultive du coton pour la fabrication de t-shirts et polos 100% français. Depuis 2018, Jean Fil a vendu près de 5.000 polos, sans compter les t-shirts. Et la marque continue de se développer.

Du coton cultivé dans le Gers. Dans la Nouvelle éco, on prend des nouvelles d'une exploitation incroyable dont on vous a déjà parlé sur France Bleu Occitanie. Elle est installée à Montréal-du Gers. Depuis 2016, on y produit du coton pour une fabrication de t-shirts et de polos. Les premiers modèles de la marque Jean Fil ont été vendus en 2018. Et depuis, l'entreprise ne cesse de se développer. "Bien qu'on ait connu une mauvaise année au niveau météo, ce qui ne nous a pas permis de récolter notre coton, on avait prévu un petit stock de coton, explique Yohan de Wit, un des co-fondateurs de la marque. Ça fait partie des risques quand on fait pousser une plante tropicale dans le sud de la France. Maintenant, on est très, très heureux. Les clients sont au rendez-vous et on arrive à accroître notre chiffre d'affaires tous les ans."

Des t-shirts et des polos 100% made in France

Aujourd'hui, Jean Fil a vendu environs 5.000 polos sans compter les tee-shirts. En 2018, la marque avait commencé avec cent pièces. Ce sont les seuls polos 100% français sachant que la matière première est française puisque le coton est fabriqué donc dans le Gers, et que toutes les étapes de transformation sont également faites en France. Aujourd'hui, les polos sont vendus 120 euros et les tee-shirts 50 euros. "Les Français sont très sensibles au made in France et aux quantités de CO2 émises par la production textile, précise Yohan de Wit. Un vêtement, en général, fait plus de 40.000 kms avant d'arriver dans votre armoire, alors que le nôtre fait un peu moins de 3.000 kms." Les produits Jean Fil sont notamment revendus dans les boutiques parisienne et strasbourgeoise de la marque de chaussettes alsaciennes Labonal. Les deux entités envisagent même un partenariat sur la production de chaussettes.

Une production bousculée par la guerre en Ukraine

Jean Fil a aussi la chance de pouvoir s'appuyer sur les autres activités de l'exploitation familiale. Mais la guerre en Ukraine pourrait ponctuellement changer la stratégie de l'exploitation gersoise. "On a déjà décidé de nos itinéraires techniques, détaille Yohan de Wit. Pour l'année prochaine, nous allons réduire la superficie en coton. On passe de douze à cinq hectares parce qu'on se rend compte qu'il faudra sûrement produire à manger pour l'ensemble des Français suite au conflit en Ukraine, et notamment du tournesol pour faire de l'huile et des choses comme ça. Donc on a pris la décision de réduire un petit peu notre superficie pour en consacrer davantage à la culture céréalière."

À lire aussi - La nouvelle éco : une Toulousaine crée une appli pour améliorer son niveau d'anglais à l'oral