La Nouvelle éco : une innovation grenobloise pour améliorer la sécurité sur les télésièges

Vous avez mis au point un système de sécurité pour les télésièges...

Fabrice Aubouy, responsable commercial et marketing de BlueCime - Exactement, depuis 2015. Cela fait suite à des besoins qui redescendaient des stations qui, suite à plusieurs accidents à l'embarquement avec des chutes de télésièges, nous ont demandé de travailler sur cette problématique spécifique. On a donc développé un produit qui est basé sur l'intelligence artificielle et sur du traitement d'image. Avec une seule caméra on va pouvoir contrôler la position du garde-corps et alerter si besoin l'opérateur pour qu'on annihile ce danger.

C’est-à-dire que vous êtes capable de repérer des situations dangereuses?

Exactement : l’objectif c’est d’améliorer la vigilance de l’opérateur en regardant ce qui se passe à l’embarquement et de voir s’il y a une situation à risque, par exemple un garde-corps qui n’est pas bien baissé et qui pourrait entraîner une chute plus loin. Là on va pouvoir alerter l’opérateur mais aussi l’usager pour qu’il puisse se mettre en sécurité. L'intelligence artificielle va nous permettre de mieux contrôler les différents cas qu'il peut y avoir et d'avoir des taux de fiabilité, de robustesse sur nos algorithmes qui sont très élevés puisqu'on a 99,8% de bonnes décisions.

Ce sont aussi des des données que vous analysez....

Oui sur ce même système on va pouvoir compter le nombre de personnes qui vont embarquer sur chaque siège, on va pouvoir identifier spécifiquement les enfants et les personnes à mobilité réduites pour que, si jamais il y a besoin de faire une évacuation par exemple, on puisse intervenir au bon endroit sur les bonnes personnes en priorité. Et au-delà de ça, on donne de l'information pour le chargé des opérations, pour le chef d'exploitation, pour qu'il ait vraiment des informations robustes afin de pouvoir mieux piloter son appareil.

Quelles sont les perspectives aujourd'hui, maintenant que les stations ont rouvert?

Elles sont très bonnes! Déjà parce que les stations ont fait une excellente saison surtout dans les Alpes du Nord et dans les Pyrénées, qu'il y a de nouveau des investissements prévus. Et puis parce que cette course à l’information elle est essentielle pour [les stations], pour mieux piloter leur développement, leur stratégie, et donc nous on va pouvoir leur donner les informations qu'elles attendent.