La nouvelle éco : l'entreprise lavalloise Trokeur Débarras s'occupe de débarrasser votre mobilier

La nouvelle éco, la chronique qui parle de l'actualité économique en Mayenne et ce mardi, on s'intéresse à une entreprise qui débarrasse votre maison. Si vous avez pour projet de vider la maison de tous ses meubles, suite au décès d'un proche ou pour partir en Ehpad par exemple, mais que vous n'êtes pas équipé pour et bien l'entreprise Trokeur Débarras s'en occupe pour vous. Basée à Laval, cette petite structure s'est lancée il y a un mois et demi et se développe de plus en plus.

Utile pour les gens qui ne sont pas équipés

"Ce n'est pas du déménagement, c'est vraiment les gens qui se retrouvent avec des meubles dont on ils ne savent pas quoi faire", détaille Delphine Le Lay, co-responsable de Trokeur Débarras, "malheureusement, il n'y a plus beaucoup de prestataires pour ça, quelques fois des brocanteurs qui viennent mais qui ne prennent pas tout donc nous, nous prenons tout, en vidant intégralement la maison de A à Z". Ce service est adapté pour des gens qui habitent loin ou qui n'ont pas les moyens matériels.

"Quand on vient en faire un devis gratuit, on prend en photo tous les meubles et les objets, qui sont listés dans le devis et puis on convient avec les clients de ce qui est commercialisable ou pas", continue Delphine Le Lay, et l'entreprise fait ensuite une proposition de rachat des objets qui pourraient être réutilisés après. "Le but c'est de jeter vraiment le minimum possible", ajoute-t-elle. Trokeur Débarras chiffre au mètre cube l'ensemble de la maison et déduit les meubles qui ont été rachetés.

"Les antiquaires mobiles"

On peut presque les appeler "les antiquaires mobiles", ce qui convient totalement à Delphine Le Lay, "on veut vraiment rendre le service le plus simple au client, c'est-à-dire que c'est comme si ce sont eux qui l'avaient fait, qu'ils s'étaient chargés de tout mais on fait ça à leur place et puis on valorise surtout leurs biens", termine le co-responsable de la structure. "Si ça peut leur enlever une épine du pied en ayant cette maison ou cet appartement vidé, c'est le top."

L'entreprise travaille aussi en Sarthe et dans l'Orne. Pour les contacter, rendez-vous sur leur site internet.