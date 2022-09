La nouvelle éco - Les artisans du BTP tentent de s'unir pour amortir les effets de la crise

Les CAPEB de la région Bourgogne-Franche-Comté réunissent, ce 8 septembre à Ahuy près de Dijon, les fournisseurs du BTP de la région. Au centre des discussions, la flambée des prix des matériaux et les difficultés d’approvisionnement : comment amortir solidairement les effets de la crise et soutenir l’activité des entreprises du bâtiment ? Ces solutions, 900 entreprises de Côte-d'Or adhérentes à la CAPEB les attendent avec impatience. Elles sont 1.200 en Saône-et-Loire et 5.000 dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. Le secteur du bâtiment enregistre une hausse de 3% au deuxième semestre 2021, mais ces problèmes inquiètent nos artisans pour 2023. Entretien avec Francis Voelin, le président de la CAPEB BFC.

Francis Voelin, le président de la CAPEB en Bourgogne-Franche-Comté - CAPEB

Quel est le moral aujourd'hui chez les patrons du BTP en Côte d'Or et dans toute la Bourgogne-Franche-Comté ?

Actuellement, le moral n'est quand même pas au beau fixe. On a des trésoreries qui fondent comme neige au soleil. Nos marges diminuent. On a de plus en plus de vols sur nos chantiers. Ça devient inquiétant.

Concrètement aujourd'hui, comment ça se passe, par exemple pour présenter des devis à vos clients ?

C'est très compliqué. On a des matières premières qui flambent en permanence. On fait des devis à quinze jours, trois semaines maximum. Il faut qu'on prenne un accompte et qu'on achète tout de suite la matière première pour être sûr de pouvoir bloquer le prix. Donc, il faut d'un commun accord que le client soit prêt à patienter qu'on ait de la disponibilité pour travailler chez eux. Mais qu'on puisse au moins acheter le matériel pour pouvoir aller travailler.

Ça met beaucoup d'entreprises en péril en Côte d'Or ?

Ce n'est pas fait pour aider. On sort du covid, on a les plans d'aides à rembourser. Soit les entreprises peuvent le faire et elles ne sont pas déclassés par la Banque de France, soit elles ne peuvent pas rembourser, et décalent d'un an, mais dans ce cas, elles se retrouvent obligées de payer les matières premières au "cul du camion" lors des livraisons. Il faut payer tout de suite. Donc c'est des situations qui sont très inconfortables.

Cette année, on voit une forte augmentation des défaillances d'entreprises. Est ce que c'est le cas chez nous, pour les entreprises du BTP ?

On en aura et on en a car on a des gens qui sont usés moralement, ils arrêtent, même pas parce qu'ils n'ont pas de travail mais tout simplement parce qu'ils en ont marre de se battre contre les administrations, des fois un peu compliquées. On a énormément de formulaires à remplir, puis on parle de simplification, plus ça se complique. Je comprends qu'il y ait des personnes qui posent un genou et qui abandonnent.

Entre la hausse des prix du carburant, de l'énergie, des matières premières et la pénurie de main d'œuvre, le BTP coche un peu toutes les cases ?

Tout à fait, on coche toutes les cases malheureusement, alors qu'on a été les premiers à redémarrer pendant la crise sanitaire. On s'est arrêté très peu de temps. Il y en a qui se sont arrêtés une, deux ou trois semaines. Le bâtiment a aidé la France à se relever rapidement. Puisque on est des gros pourvoyeurs de TVA, on rapporte énormément d'impôts à l'Etat. On n'a pas eu de cluster déclaré sur des chantiers ou quoi que ce soit, on n'en a pas entendu parler. C'est vrai que c'est compliqué.

Est ce qu'on peut par exemple imaginer la mise en place d'une sorte de coopérative pour l'achat des matériaux ?

Tout est ouvert, il y a quelques idées. On sait quel poids financier on représente. Je pense qu'à la fin de la réunion, on pourra déjà tirer quelque chose d'intéressant. On cherche tous à défendre l'intérêt général. Si les entreprises ne vont pas bien, personne ne va bien dans toute la filière. Donc le nerf de la guerre, c'est de faire tourner nos sociétés. Et quand nos sociétés tournent, tout le monde tourne derrière.

Le logo de la CAPEB - CAPEB BFC

Les raisons de l'organisation de cette table ronde

La Capeb a adressé une lettre ouverte au gouvernement pour l'alerter sur les difficultés que rencontrent les entreprises du BTP au quotidien, avec des prix des matières premières qui peuvent atteindre pour certains produits jusqu'à +300%. En réponse, le gouvernement a demandé aux CAPEB de Bourgogne-Franche-Comté d'organiser une table ronde avec des fournisseurs, des représentants de l'État, des représentants de la Capeb et des entreprises. "Au moins, on va apprendre à se connaître et essayer de faire avancer les choses. Nous, on demande juste à pouvoir travailler pour vivre. On n'est pas des patrons du CAC 40 avoir des sommes faramineuses à la fin du mois. Généralement, les artisans ont ouvert ce même mois de salaires que nos ouvriers." explique le président Francis Voelin.