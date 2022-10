La Nouvelle éco : les molécules naturelles de l'entreprise iséroise Naturamole attirent de plus en plus

Ses molécules extraites de plantes séduisent de plus en plus à travers l'Europe. Alors qu'elle va fêter son 20e anniversaire dans quelques mois, l'entreprise Naturamole basée à Susville en Isère affiche un chiffre d'affaires en hausse et cette dynamique va se poursuivre dans les années qui viennent. Son directeur technique, Guillaume Lepage, fait le point pour France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Votre entreprise va fêter ses 20 ans dans les mois qui viennent et elle progresse encore aujourd'hui. Il y a de nombreux marchés qui sont intéressés par votre activité ?

Guillaume Lepage : Oui, effectivement. En fait, nous on produit principalement ce qu'on appelle des ingrédients naturels pour les marchés des arômes, des parfums et des produits cosmétiques. Toute la partie arômes, ça va aller dans des préparations alimentaires. Pour la partie fragrances, ce sont des produits de bien être, pour la parfumerie fine et également tous les parfums qui vont rentrer dans les cosmétiques et les produits du quotidien, les gels douche, les crèmes, etc.

En chiffres, qu'est ce que ça donne aujourd'hui votre entreprise ?

On est onze salariés. Le chiffre d'affaires en 2021 était de 2.300.000 €, en progression de plus de 50 % sur une année. Donc on est vraiment sur une trajectoire de croissance qui est très intense. En fait, ce qui va vraiment diriger cette croissance-là, c'est les gros du secteur agroalimentaire et cosmétique qui appliquent ces dimensions de responsabilité sociale et environnementale dans les achats qu'ils font. Et également le covid qui a amené à des réflexions sur : quelles sont les matières premières dont on a besoin, assayer de relocaliser la plupart de ses approvisionnements et éviter d'être trop dépendant de matières qui proviennent de Chine ou des pays asiatiques sur lesquels la traçabilité n'est pas optimale aujourd'hui.

Vous travaillez sur les molécules du chanvre. On sait que c'est un domaine qui n'est pas évident, où vous naviguez peut-être un peu à vue par rapport à une réglementation qui est encore floue en France sur le sujet ?

Tout à fait. En fait, nous, le chanvre, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. On a commencé nos premiers travaux en 2015. L'idée, c'était de voir quand on fait un extrait de chanvre, quels sont les produits type huiles essentielles ou molécules bioactifs qu'on peut en extraire et qui ont des intérêts justement en terme d'arômes, de parfums, de nutraceutique, de pharmaceutique et dans les produits cosmétiques également.

Pour le grand public, ce n'est peut-être pas évident de saisir les difficultés que vous pouvez avoir en tant qu'entreprise parce qu'on voit des boutiques autour du CBD un petit peu partout, alors que pour vous, il y a pas mal de défis sur ce thème ...

Oui, effectivement. On voit tous maintenant dans le grand commerce, dans les bureaux de tabac, les produits qui contiennent du CBD pour parler juste de cette molécule-là. Aujourd'hui cette molécule provient de l'étranger, n'est pas produite en France puisque le cadre réglementaire législatif n'est pas encore ouvert pour pouvoir produire ces composants-là alors que la commercialisation est autorisée. Donc c'est face à ce blocage-là, ou en tout cas à cette incohérence, qu'on a sollicité Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère, pour faire avancer le sujet au niveau législatif.