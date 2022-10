La nouvelle éco - Le groupe Eqiom veut doubler le recyclage des matériaux sur sa plateforme de Dijon

EQIOM est un groupe français qui emploie 1.500 salariés en France, 120 en Côte-d'Or, dont 70 dans sa filiale Granulats. C'est un acteur majeur dans les matériaux de construction. EQIOM est actif dans quatre domaines d'activités : la production de ciments , de granulats , de bétons prêts à l'emploi et le traitement et la valorisation de déchets . En Côte-d'Or, l'entreprise met aujourd'hui l'accent sur sa plateforme de recyclage de Dijon où elle vient d'organiser une journée "visite guidée" à destination des entreprises du BTP. Présentation avec Myriam Peltier, responsable de l'agence Eqiom Granulats en Côte-d'Or.

Myriam Peltier, responsable de l'agence Eqiom Granulats en Côte-d'Or - Eqiom

Le groupe Eqiom lance Ressourceo, en quoi consiste cette offre ?

Sur la plateforme d'économie circulaire de Dijon, on accueille des déblais de la construction ou de la déconstruction des bâtiments qui sont soit en béton, soit en mélange béton enrobé. Et avec ces matériaux, on recycle, on concasse pour en faire de nouveaux matériaux. Ce sont donc des graves routières, mais on peut également faire depuis quelques mois des gravillons et du sable qui retournent dans la fabrication des bétons prêts à l'emploi.

Ça ne s'adresse qu'aux professionnels et aux collectivités ou le particulier qui réalise des travaux chez lui peut aussi y avoir accès ?

Ce n'est pas notre plus gros marché, mais on vise à la fois les acteurs du TP d'assez grande importance et essentiellement aussi tous les acteurs du TP et de la maçonnerie qui travaillent sur le Grand Dijon et qui sont plutôt des artisans, mais les particuliers peuvent également nous amener des déblais et repartir avec des matériaux recyclés.

La plateforme de recyclage propose quel type de services exactement ?

D'abord, on a un service d'accueil de matériaux. Tout matériau inerte peut être amené sur la plateforme. Ces matériaux sont pesés, sont vérifiés, contrôlés et stockés sur la plateforme dans des tas différenciés. À la suite de quoi, on remet à nos clients un certificat d'acceptation donc ils peuvent faire la preuve du dépôt de leurs matériaux sur notre site. Ensuite, ces matériaux sont donc concassés et revendus. Ils sont clairement identifiés, avec un niveau de qualité contrôlé.

Le recyclage n'est pas l'activité première du groupe. Qu'est ce qui a poussé Eqiom à se lancer sur ce marché ?

Nous sommes avant tout effectivement des exploitants de carrières. Mais l'économie de la ressource pour nous est un enjeu très, très important. Nos matériaux minéraux sont recyclables à l'infini et on peut aujourd'hui leur donner une seconde vie.

Combien y a t il de plateformes de recyclage comme celle de Dijon ?

En Côte d'Or, c'est la première. En revanche, on en a d'autres qui sont déjà en activité, notamment dans la région Ile de France et en Alsace. Donc on arrive aujourd'hui à quatre plateformes d'économie circulaire actives pour le groupe et on recycle 200 000 tonnes de matériaux.

Vous avez des objectifs en termes financiers ou en termes de tonnes de matériaux recyclés ?

A la plateforme de Dijon, on tourne aujourd'hui à 40 000 tonnes par an de matériaux recyclés. On progresse très rapidement. On aimerait doubler cette capacité.