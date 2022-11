La nouvelle éco - L'entreprise dijonnaise "Eblouit" pour une déco qui respecte l'environnement et de l'Humain

Le "monde d'après", beaucoup l'ont vite oublié une fois les confinements terminés. Pour Eric Lecocq, c'est tout le contraire. Il a créé la société "Eblouit" sous le statut d'entreprise individuelle. Il créé des luminaires et des bougies à partir de bouteilles et de matériaux recyclées. Le jeune créateur et gérant a aussi choisi de favoriser l'insertion pour réaliser ses productions. Pas d'objectifs de production et de développement, l'important, c'est l'environnement et l'Humain. Entretien avec ce chef d'entreprise au grand cœur.

Eric Lecocq, créateur et gérant de la société Eblouit à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Pourquoi avoir choisi ce nom "Eblouit", ce n'est pas un hasard ?

"Eblouit", c'est l'anagramme de sept lettres du mot "bouteille". Et dans notre activité, on prend une bouteille, et on fait comme pour l'anagramme, on recycle, on coupe, on polit pour en faire un luminaire, c'est ça "Eblouit".

Qu'est ce qui vous a donné l'idée de recycler des bouteilles ?

Tout est arrivé en 2020. Pendant le covid, on parlait de faire un monde différent. On se rendait compte des problèmes sociétaux et environnementaux. À titre personnel, on fait tous attention. On prend un peu plus le vélo, on fait attention au chauffage, surtout en ce moment, ou aux économies d'eau. Je voulais aller un peu plus loin et faire quelque chose qui pouvait allier l'économie, l'environnemental et le sociétal. D'où l'idée de faire du recyclage, de "l'up cycling", c'est à dire prendre quelque chose et l'améliorer.

Au delà de l'aspect économique, il y a toute une philosophie derrière ?

Tout à fait. L'option qui me permet de prendre un matériau qui est un déchet pour pouvoir lui apporter une valeur supplémentaire. Donc là, c'est prendre la bouteille, la retravailler pour en faire un luminaire. Mais en plus, on s'est rendu compte pendant le covid, que les gens qui ont trimé, qui travaillaient n'était pas ceux qui étaient les plus aisés, mais ceux qui étaient parfois dans la galère. Donc j'ai voulu travailler avec des entreprises adaptées pour faire produire tous les articles d'"Eblouit". On travaille, par exemple avec l'APF 21 internes. Mais on travaille aussi avec IDées 21 qui fait de l'insertion. On essaye d'avoir plusieurs panels d'entreprises qui nous aident sur ces projets.

D'où proviennent les bouteilles que vous utilisez pour vos luminaires ?

Pour les premières bouteilles, on a travaillé avec une entreprise du Jura qui fait du nettoyage de bouteilles et ils avaient des bouteilles qui présentaient des défauts et qu'ils ne pouvaient donc pas redonner aux viticulteurs. Ensuite, parfois, ce sont des dons ou des bouteilles issues de la consommation personnelle. Pour l'instant, il n'y a pas encore suffisamment de volumes pour travailler avec des professionnels, mais c'est en cours.

Donc vous lancez un appel aux viticulteurs locaux ?

Oui, aux viticulteurs ou aux personnes qui souhaiteraient voir leur bouteille avoir une seconde vie, pourquoi pas ?

Le fait de travailler à partir de matériaux recyclés, ça veut dire que chaque pièce est unique ?

Toutes les pièces sont uniques. Toutes les bouteilles ont une forme un peu différente. Après, on essaye de travailler aussi sur des séries pour pouvoir s'adapter. Les personnes en situation de handicap ne peuvent pas réaliser que de petites séries, donc on essaye de faire des séries un peu plus grandes. Chaque pièce est travaillée à la main, artisanalement. Donc oui, chaque pièce est unique. On va de la bougie à la lampe à poser, à la suspension ou encore à l'applique.

Du "fait main", fabriqué en France et écoresponsable, ça veut dire que tout est cher ou vous arrivez à contenir les prix ?

On essaye de faire attention aux prix justement en faisant de la précommande. On travaille ensemble avec nos clients à co-construire un nouveau prototype. Une fois que ce prototype est fait, il est mis en vente pour voir si ça correspond à l'attente des clients, et pouvoir l'améliorer, le modifier. Une fois que tout est OK, on réalise entre une cinquantaine et une centaine d'articles, ce qui permet de faire des économies d'échelle et de proposer des produits abordables pour tout le monde.

Le contre exemple de Duralex près d'Orléans

L'explosion de ses factures de gaz et d'électricité a poussé l'entreprise Duralex à suspendre depuis le 1er novembre sa production de verre . Les 250 salariés de la verrerie de La Chapelle-Saint-Mesmin près d'Orléans sont placés en chômage partiel pendant cinq mois. Mais pour Eric Lecocq, pas question de s'affoler. Sa production étant basée à 100% sur le recyclage.

"Le modèle fait qu'on n'est pas concerné puisque les gros, que ce soit les verriers comme Duralex ou ceux qui font de la bouteille ont des coûts très lourds, ou même la filière recyclage qui est une très bonne filière, car il vaut mieux recycler que jeter. Mais aujourd'hui, le verre est broyé, chauffé dans des fours à haute température pour être moulé, ça consomme énormément d'énergie. Nous, comme on travaille à partir d'un produit déjà existant, la bouteille, on n'a plus qu'à la couper, à la polir. En terme d'économies sur les énergies, on est vraiment très, très bas. Donc pour l'instant, on n'est pas touché du tout. On n'a pas d'objectifs de production chiffrés. On espère faire le maximum de ventes possibles et de répondre à l'attente de tous nos clients, mais c'est vraiment au fur et à mesure de l'attente et on voit ce que ça donne. C'est vraiment une perche tendue comme ça, pour voir si la réponse est en face." relativise Eric Lecocq.