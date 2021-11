La nouvelle éco : 170 postes à pourvoir dans les établissements médicaux de la Somme

Appel à tous les soignants picards : au moins 170 postes sont vacants actuellement dans les établissements médicaux de la Somme. La Fédération Hospitalière cherche notamment des aides-soignants et des infirmiers, et pas seulement à l'hôpital.

C'est un constat partagé dans de nombreux établissements médicaux : il n'y a pas assez de soignants pour prendre en charge les patients. D'après la Fédération Hospitalière des Hauts-de-France, il y a au moins 650 postes qui restent actuellement vacants, dont 170 dans la Somme, suite à une enquête à laquelle la moitié des établissements de la région ont participé. Dans les faits, "il pourrait en manquer bien plus" estime Rémy Pauvros, président de l'antenne régionale.

Le secteur public pas assez attractif

"Il manque essentiellement des infirmiers et des aide-soignants, explique Rémy Pauvros. On a une tension puisqu'il y a des manques, avec des situations extrêmement diverses. _On a des établissements où 20% des lits sont fermés à cause du manque de personnel, d'autres où c'est plutôt de l'ordre de 5%_, dans les CHU notamment. Je connais par exemple un établissement qui manque d'anesthésistes, et qui ne peut donc pas utiliser les blocs opératoires de façon satisfaisante."

Si l'hôpital public arrive encore à tourner, il a tout de même plus de mal à recruter que le secteur des cliniques privées. "Le privé recrute beaucoup, _des soignants s'installent en libéral car en terme de rémunération, ils y trouvent plus de satisfaction_, reconnait le président régional de la Fédération Hospitalière. On a des personnes qui recherchent aujourd'hui des postes, il faut leur permettre de venir vers l'hôpital public avec plus de considération." Les Ehpad font aussi face à une véritable impasse, avec des aide-soignants qui ont déserté le métier depuis la crise sanitaire.

Hausse de l'absentéisme

En prime des postes vacants, les équipes sont aussi "épuisées" par leur mobilisation accrue ces deux dernières années. "On a un problème d'absentéisme qui a augmenté de 4 points en moyenne dans l'ensemble de nos établissements depuis 2019, indique Rémy Pauvros. Ça représente aujourd'hui en moyenne _10% du personnel_, c'est un taux important. N'importe quelle entreprise vivrait très mal ce type de situation."

"Ça s'explique par la fatigue, une sorte de lassitude, reconnait Rémy Pauvros. J'appelle à la prudence face à la remontée du covid et l'épidémie de grippe. Nos hôpitaux vont encore subir une pression, et le personnel est aujourd'hui fatigué. Le seul moyen de les aider, c'est de faciliter les capacités de recrutement et de lâcher prise sur les salaires pratiqués."