La nouvelle éco - Plus de 2.300 offres d'emplois proposées ce jeudi au village des recruteurs de Dijon

Cette cinquième édition du village des recruteurs est organisée par l'agence Aglaé Events sur la place de la République à Dijon. Près d'une centaine d'entreprises et de structures vous accueillent sous des barnums chauffés. Il est donc conseillé de venir avec plusieurs CV.

Aglaé Events organise ce type d'évènements à travers toute la France pour mettre en relation les employeurs et les demandeurs d'emploi dans un contexte où le marché du travail a fortement évolué en l'espace de quelques années. Est-ce vraiment utile pour les entreprises et pour ceux qui sont à la recherche d'un poste ? Entretien avec Antoine Tallis, le dirigeant et fondateur d'Aglaé Events.

Combien d'entreprises et centres de formation participent à cet événement "Le village des recruteurs" ?

Cette année, on a un peu plus de 85 stands répartis entre un peu plus d'une dizaine d'organismes de formation, un peu plus d'une dizaine d'agences d'emploi également. Tout le reste, ce sont des entreprises, donc on a à peu près une soixantaine.

Cela a a été facile de convaincre tout ce monde ?

Par les temps qui courent, on va dire que c'est plus facile que les années passées parce que toutes les entreprises aujourd'hui recrutent et qu'elles sont toutes en pénurie de candidats. Ça veut dire que concrètement, on est dans une situation post covid où toutes les entreprises "rebondissent" et, à Aglaé Events, on en fait aussi partie, car on est resté un peu sur le banc pendant quelques temps à cause de la crise sanitaire. Toutes ces entreprises ont aujourd'hui besoin de trouver du monde pour travailler et assurer le développement de l'entreprise ou déjà assurer le courant. Et malheureusement, il y a des candidats qui ont disparu de la circulation parce que, si on prend l'exemple de la restauration, ils sont partis en formation pour beaucoup. Il y a vraiment pénurie de candidats.

Quels sont les secteurs d'activité présents sur ce village des recruteurs ?

On a vraiment de tout type. De l'agriculture, de la banque, de l'assurance, de la grande distribution, tout type de secteurs.

Pour quels types de contrats ?

Beaucoup de CDI parce qu'aujourd'hui, les entreprises dégainent très facilement ce type de contrats pour fidéliser les candidats. Aujourd'hui, le candidat doit comprendre qu'il est en situation de force. Donc c'est le moment aussi de se déplacer et d'aller voir un peu ce que les entreprises peuvent proposer.

Sur le marché des offres d'emploi, il y a parfois des annonces un peu bidon. Est ce que là, vous êtes sûr que ce sont des vraies offres ?

Oui, on le vérifie. En plus, on les transmet à Pôle emploi qui vérifie également de son côte, comme ça cela fait double vérification. Et puis aujourd'hui, on n'a pas d'entreprises qui vont aller jouer du pipeau parce que déjà elles ont besoin vraiment de trouver du monde. Il peut arriver qu'elles aient un poste qui ne soit pas encore ouvert mais qui va s'ouvrir dans quelque temps. Et dans ce cas là, elles font ce qu'on appelle du "sourcing", c'est à dire qu'elles récupèrent de potentiels candidats pour gagner du temps pour quand elles vont réellement ouvrir le poste

Ces entreprises qui recrutent payent une participation pour être présentes sur ce village des recruteurs ?

On est sur un modèle économique 100 % privé. Que les auditeurs se rassurent, ce n'est pas les deniers publics qui payent le village des recruteurs, ce sont les entreprises qui financent intégralement cette opération. Donc il va de soi que, quand elles sortent ne serait ce que 1 000 € pour un stand, elles attendent d'une part de rencontrer du monde et puis de venir avec des offres.

Ce type de job dating, ça permet vraiment de recruter ?

Oui, oui et oui, parce que ça leur permet de gagner du temps. J'en ai fait moi même l'expérience. Je recherche par exemple deux consultants commerciaux sédentaires pour Aglaé Events. J'ai un mal fou à les trouver. Ça fait six mois que j'épluche toutes les CVthèques et que je contacte des profils potentiels qui sont eux mêmes appelés cinq fois par jour. Clairement, quand vous êtes une petite structure, vous vous doutez un peu compliqué.

Le village des recruteurs permet il vraiment de recruter ?

A Dijon, c'est la cinquième édition du village des recruteurs cette année sur la place de la République. Et pour connaître son efficacité, l'agence Aglaé Events, organisatrice de l'évènement, sonde ensuite plusieurs fois les entreprises une fois l'évènement terminé.

"On est en contact permanent avec les entreprises, d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui reviennent. On les sonde, à J + 7. On leur demande combien elles ont rencontré de candidats le jour-J et on les resonde à J+30. Et ainsi quand on fait le bilan avec la ville de Dijon et la métropole, on arrive à avoir des chiffres. Quoi qu'il en soit, une opération comme Dijon, c'est à peu près 100 à 150 recrutements qui s'effectuent grâce à l'évènement. On a toujours les métiers en tension qui existent depuis des années comme le transport, la logistique, le BTP.. Ces entreprises sont fidèles et reviennent chaque année. La restauration également après, a toujours été une opération multisectorielle et on s'arrange toujours pour couvrir l'ensemble des secteurs d'activité avec, à chaque fois, au minimum une ou deux entreprises." précise Antoine Tallis.

Le village des recruteurs sur la place de la République à Dijon - Aglaé Events