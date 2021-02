La nouvelle éco : 200 postes à pourvoir dans le parc de loisirs la Mer de Sable

Le parc de loisirs la Mer de Sable, située au cœur de la forêt d'Ermenonville dans l'Oise, cherche à recruter sa nouvelle équipe pour la saison à venir. Malgré un contexte sanitaire incertain, la direction du parc reste optimiste et espère accueillir à nouveau du public dès le 3 avril.

Tout sera prêt si le parc peut ouvrir le 3 avril. Dans ce but, la direction de la Mer de Sable lance une campagne de recrutements avec 200 postes à pourvoir dans la restauration, sur les attractions, pour les services de nettoyage ou encore à la vente dans les boutiques du parc. Pour Frédéric Carlier, le directeur de la Mer de Sable, ce qui compte le plus, c'est le dynamisme des candidats :

On cherche des personnes prêtent à partager des moments incroyables avec nos visiteurs

Du côté du CV et des compétences, le directeur n'a pas d'attentes particulières "puisqu'on va avoir les moyens de former nos nouvelles recrues".

Un pari sur l'avenir

Cette année, la campagne de recrutement peut paraître risquée dans un contexte incertain pour les activités qualifiées de "non essentielles". Mais pas de quoi menacer l'optimisme de Frédéric Carlier, qui reste confiant pour la saison à l'approche :

Tout le monde est resté à la maison cet hiver. Dès que le parc va rouvrir, les familles vont avoir besoin d'un grand bol d'air.

Avec ses 45 hectares et ses multiples attractions en plein air, la Mer de Sable a tous les atouts pour attirer les familles en quête de sensations fortes et de nature si les conditions sanitaires le permettent. Pour le moment, l'équipe table sur une ouverture le 3 avril, sous réserve des décisions gouvernementales. "Pour nous, c'est un horizon atteignable, précise Frédéric Carlier, le protocole sanitaire sera au minimum aussi strict que l'été dernier. On fait tout pour faire de notre parc un lieu sûr pour nos visiteurs."

Si le parc a pu supporter le choc d'une année 2020 largement perturbée par les confinements et les restrictions sanitaires, une deuxième année de fermeture semble insurmontable pour les équipes de la Mer de Sable. La direction a, malgré tout, décidé de maintenir ses investissements, notamment avec une nouvelle attraction dans le haut du parc : le Silver Moutain. La promesse de nouvelles expériences à vivre pour les futurs visiteurs.