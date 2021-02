La Nouvelle Eco : 2020 a été l'année de la pantoufle pour Sodopac qui recrute en Périgord Vert

"L'année 2020 a clairement été l'année de la pantoufle" estime Sylvain Belle-Clos, co-président de Sodapac. Les achats de pantoufles ont augmenté de 15 à 20% en 2020.

Sylvain Belle-Clos, co-président de Sodapac à Augignac Copier

Hausse des ventes en grande surface et sur internet pendant la crise

L'entreprise créée en 1947 à Augignac en Périgord Vert a doublé les ventes sur son site internet. Ses ventes ont également augmenté de 30% dans la grande distribution qui représente 70% de ses débouchés. Pour les 300 détaillants magasins avec qui elle travaille, les ventes ont été stables sur l'année 2020 mais il y a des creux pendant les confinements.

Une dizaine de recrutement sur un an

Sodapac fonctionne en heures supplémentaires depuis un an pour faire face à la demande. L'entreprise périgourdine a recruté plus de cinq personnes en CDD et en CDI et il va y avoir quatre à cinq postes à pourvoir dans l'année à venir pour remplacer des départs à la retraite. Ce qui signifie à terme le recrutement d'une petite dizaine de personnes entre 2020 et 2021.

Une demande de produits en circuit-court et recyclés

Tous les chaussons de la marque Sodopac sont fabriqués dans l'entreprise d'Augignac et sa cinquantaine de salariés. Aujourd'hui, il y a une demande très forte du consommateur d'avoir des produits issus de l'économie recyclable explique Sylvain Belle-Clos. 10% de la production de chaussons Sodapac est fabriqué à partir de matériaux recyclés.