La nouvelle éco : 2020 ne fait pas de cadeaux au muscat de Noël

L'année 2020 finira-t-elle en beauté pour les producteurs de muscat de Rivesaltes ? Rien n'est moins sûr au vu du contexte actuel. "On sait qu'il y aura une distribution plus petite" confirme Brice Cassanyes, le président de la cave coopérative des vignobles de Rivesaltes. "Tous les modes de consommation sont complétement perturbés avec ce reconfinement. Malgré tout, on mise sur un maintien partiel de l'activité et on souhaite quand même réaliser en France une campagne digne de ce nom même si on sait qu'elle sera moindre par rapport aux autres années".

La crise sanitaire est venu en effet s'ajouter à une récolte historiquement faible. "Le mildiou du printemps a fait beaucoup de mal. Une nouvelle pyrale (insecte) a également perturbé la maturité des grappes. 2020 restera dans les souvenirs des vignerons mais pas pour les bonnes raisons. On espère que 2021 sera plus rafraîchissante parcequ'on en a bien besoin..."

Le muscat de Noël 2020 sera commercialisé en grande surface et chez les cavistes à partir du jeudi 19 novembre.

