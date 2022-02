La nouvelle éco : 3.000 personnes dépendantes ne trouvent pas d'aide à domicile en Bretagne

Selon les estimations de l'Union de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA), environ 500 postes sont vacants dans le secteur de l'aide à domicile en Bretagne. Le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a signé mardi 22 février un plan inédit pour rendre le secteur plus attractif.

Comment rendre plus attractif le secteur de l'aide à domicile ? Un plan inédit a été signé ce mardi après-midi "en faveur de l'emploi sur le secteur de l'aide à domicile" par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, avec 15 millions d'euros injectés en 2022. Dans le département, 150 postes sont vacants en CDI, à temps plein ou partiel.

En Bretagne, 60 % des personnes âgées dépendantes restent chez elles

Avec ce plan, le conseil départemental et ses partenaires veulent encourager la jeunesse à se former dans l'aide à domicile. "Découvrir les métiers de l'aide à domicile en étant étudiant dans une école médicale ou paramédicale et ainsi pendant les week-end, être présent au domicile des personnes et en faire, ensuite, une carrière !", explique Dominique Gouenard, vice-présidente de la fédération d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) en Ille-et-Vilaine.

Jean-Luc Chenut, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, a signé ce plan inédit en présence des partenaires. © Radio France - Maxime Glorieux

Environ 500 postes dans l'aide à domicile sont vacants dans la région selon l'union de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA). En face, environ 3.000 personnes dépendantes, âgées ou handicapées, ne trouvent pas d'aide à domicile en Bretagne. Six personnes âgées dépendantes sur dix sont à domicile. "Ces métiers ont un déficit d'image, constate Jean-Luc Chenut, le président du département d'Ille-et-Vilaine. Ils sont compliqués, exigeants, avec des rémunérations insuffisantes. Avec le partenariat avec la région, il y une chaîne de la formation, avec des centres de rééducation professionnelle (CRP), des brevets, des diplômes de qualification à obtenir."

Des Bretons qui reviennent au pays pour leur retraite

21.000 Brétilliens bénéficient d'une aide directe à la dépendance financée par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Ce chiffre va grimper en flèche dans les prochaines années. Car si l'on regarde la pyramide des âges, on voit venir un "mamy" et un "papy-boom" lié au pic de natalité après-guerre. "On a aussi un mécanisme en Ille-et-Vilaine : le retour au pays de personnes qui ont fait leur carrière ailleurs, souvent en région parisienne, et qui viennent passer leur retraite dans le département. Ils arrivent jeunes retraités, totalement valides et dynamiques, puis 25 ans ou 30 ans plus tard, la situation a évolué et donc il faut essayer d'anticiper."