La nouvelle éco : 3 décolleteurs fabriquent un vélo électrique presque 100% de Haute-Savoie

C'est un vélo électrique robotisé qui sera présenté lors du passage du Tour de France à Cluses le 3 juillet prochain et si tout va bien commercialisé dans un an. C'est le consortium composé des trois entreprises de décolletage, Savoy International, M2O et Pracartis qui est à l'origine de ce projet.