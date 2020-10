La nouvelle éco : 30% de réservations en moins pour les cours de ski cet hiver

Pour Jérémie Norey, directeur adjoint du SNMSF, le Syndicat national des moniteurs du ski français, malgré des réservations en baisse d'un tiers sur les cours de ski de la saison à venir, la situation pourrait être pire étant donné le contexte économique et sanitaire. Une inquiétude persiste toutefois : les réservations des classes de neige sont à l'arrêt.

France Bleu Pays de Savoie - Comment se présente la saison à venir pour vous, moniteurs de ski ?

Jérémie Norey - En termes de réservations, on enregistre un taux en baisse de 30% par rapport à celles de l'an dernier. Ce taux est globalement négatif, évidemment, mais il est aussi à relativiser parce que ça veut dire aussi qu'on a 70% des gens qui ont reservé. C'est plutôt optimiste. Et puis, quand on compare avec l'année d'avant, c'est à dire deux ans en arrière, on est sur un taux à peu près similaire. Et quand on sait qu'il y aura fortement de la "dernière minute" comme on a eu cet été, certes c'est inquiétant mais ce n'est pas trop alarmant. Maintenant, il faut voir comment la situation évolue dans les semaines et les mois à venir.

Le coronavirus a-t-il modifié le calendrier des réservations ?

Dans l'absolu, pour les cours de ski, les réservations pour les cours de ski attaquent au mois de septembre. Les hébergements, un petit peu avant. Cette année, on voit qu'il y a un petit décalage dans le temps, et que les gens attendent donc un petit peu plus pour réserver. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'habituellement ce sont les étrangers qui réservent très tôt, notamment les Anglais - ce sont nos premières réservations en général - , et dans le contexte actuel, pour l'instant ceux-là ne réservent pas. Après, il y a aussi une petite attente pour les pays limitrophes, surtout pour le mois de février.

Les réservations sont à l'arrêt en ce qui concerne les classes de neige. Et là, on a une vraie inquiétude

La grosse grosse crainte qu'on a, nous les acteurs de la montagne, ce sont les classes de neige. Les réservations sont à l'arrêt. Et là, on a une vraie inquiétude, parce que les classes de neige sont un moteur à la fois pour la saison en cours mais aussi pourvoyeurs de futurs skieurs. La situation est assez catastrophique. C'est ce point-là qui nous inquiète, notamment pour les stations de moyenne et de basse altitude qui ont l'habitude d'accueillir ces classes de neige.

A quel point la situation est-elle "catastrophique" ?

Aujourd'hui, des retours qu'on a des centres de vacances, les réservations sont de moins 50% à moins 70%. Après, certains sites ont quand même des réservations qui ont été faites, la situation n'est pas la même dans tous les massifs, dans tous les secteurs. Néanmoins, on sent qu'il y a cette demande de pouvoir annuler en dernière minute en cas de Covid. Et ça, je crois que tous les acteurs de la montagne, nous y compris, avons mis à jour nos conditions générales de vente pour rassurer les clients et leur dire que si la situation venait à se complexifier, on pourrait bien évidemment les rembourser sans problème.