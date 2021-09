La nouvelle éco : 300 pizzas à 1 euros pour fêter l'ouverture de Pizza Cosy à Chalon-sur-Saône

C'est la nouveauté de la semaine pour les amateurs de pizzas à Chalon-sur-Saône. Pizza Cosy ouvre ses portes ce mercredi 22 septembre. C'est le 44e site de cette enseigne créée à Saint Etienne en 2010. Elle propose des pizzas réalisées à base uniquement de produits frais et cuites au feu de bois. Pour marquer son ouverture, Pizza Cosy propose ses 300 premières pizzas à un euro seulement. Elles sont vendues au profit de l'association chalonnaise "Le rêve de Marie Dream" qui soutien la recherche contre les cancers pédiatriques. Entretien avec le gérant de Pizza Cosy à Chalon-sur-Saône, Tony Rigaud

Vous voulez créer une pizzeria au concert différent, c'est à dire?

C'est une enseigne positionnée sur le segment prémium de la pizza, donc plutôt haut de gamme. 100% des produits que nous travaillons sont frais. Nos fromages sont labellisés et on va mettre aussi en avant une pizza du terroir qui va intégrer un fromage local, en l'occurrence, le Maconnais AOP.

Cela veut dire que les pizzas seront plus chères ?

Pas forcément. On reste dans une gamme de prix tout à fait corrects. Par exemple une "reine" dans le format 33 cm sera proposée à 10 euros 90. On va faire des formules "étudiants" à 8 euros 90 avec une petite pizza et une boisson, avec des desserts "maison" également. Tout est axé sur l'artisanal et la qualité. Les bières sont artisanales. On aura aussi des limonades et des jus de fruits bio, donc une gamme assez élargie.

Pourquoi avoir choisi une franchise plutôt que d'être indépendant ?

Je trouvais ça plus sécurisant d'être accompagné tout au long de ce projet même si j'ai quand même pas mal d'expérience dans la restauration. Mais aujourd'hui, rejoindre Pizza Cosy, c'est rejoindre un groupe avec lequel on partage des valeurs communes, à savoir le bien manger, avec que des produits frais, avec une mise en avant de ces produits car le client quand il arrivera dans le restaurant pourra voir tout le processus de fabrication de sa pizza, puisqu'on va travailler avec des cuisines ouvertes.

Il y a beaucoup de concurrence en matière de pizzérias, comment comptez-vous vous imposer ?

Tout simplement sur la qualité des pizzas proposées. Il n'y a pas photo. J'ai personnellement testé plusieurs pizzérias "Pizza Cosy". A chaque fois il y a une certaine régularité dans les produits. La pâte aussi a un processus de fabrication qui est très long, sur plusieurs jours pour justement casser ce côté un peu lourd de la pâte à pizza. Cela la rend très digeste à la fin. Et on la fait quotidiennement en magasin.

Quelle clientèle visez-vous ?

Vraiment tout le monde. De 5 à 70 ans même au delà. La pizza est vraiment un produit qui plaît à tout le monde. J'en suis moi-même un très grand amateur, donc j'espère que tout le monde sera convaincu par le projet !

Vous avez des objectifs en terme de chiffre d'affaire ou de nombre de clients ?

C'est difficile de les fixer comme ça car sur une semaine, les jours sont plutôt irréguliers. Entre 150 et 180 pizzas par jour, ce serait déjà pas mal.

Vous démarrez avec combien d'employés ?

On démarre à six employés et moi en gérant, donc à sept personnes. Mais je cherche toujours un peu de monde donc je lance un appel : "A vos CV pour rejoindre une équipe jeune et dynamique !"

Les 300 premières pizzas vendues à un euro !

Pour fêter l'ouverture de la pizzéria, Tony Rigaud propose les trois cents premières pizzas à un euro. La somme récoltée sera reversée à l'association "Le rêve de Marie Dream" de Chalon-sur-Saône. Elle intervient pour soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques.

"Un euro, d'abord parce que c'est une offre promotionnelle le jour de l'ouverture. Pour se faire, je trouvais ça bien et le choix de l'association s'est portée d'abord sur une association locale, c'est le cas pour "Le rêve de Marie Dream", et la lutte contre le cancer, parce que mes deux parents sont touchés. C'est donc quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. " explique Tony Rigaud.

