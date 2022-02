La Nouvelle Eco : 300 postes en alternance dans la banque à pourvoir dans les Hauts-de-France

L'apprentissage a le vent en poupe, et le secteur de la banque ne fait pas exception. L'Ecole Supérieure de la Banque est d'ailleurs en pleine campagne de recrutement dans les Hauts-de-France. 300 postes en alternance sont à pourvoir pour la rentrée prochaine. "[Pour les étudiants picards], les cours se déroulent majoritairement sur Amiens, à l'IUT ou au Pole Jules Verne dans le centre d'Amiens. Au niveau des enseignes, ça peut se faire sur l'ensemble de la Picardie", explique Hugues Dequidt, le délégué général Nord-Ouest pour l'Ecole Supérieure de la Banque.

Plusieurs niveaux de formation

C'est pourquoi l'organisme, qui revendique la moitié des alternants dans le secteur bancaire, organise actuellement des job-datings virtuels. En Picardie, la prochaine session est prévue le mercredi 2 mars. Les potentiels candidats ont donc jusqu'au lundi pour s'inscrire sur le site de l'ESBanque. Ce recrutement s'effectue en vue de la rentrée de septembre-octobre, sauf pour un cursus de Bachelor (bac+3) qui démarre dès le mois de mars.

Des formations qui s'étalent sur plusieurs niveaux : "On a le BTS qui forme le chargé d'accueil ou le conseiller clientèle grand public. Sur la licence et le Bachelor on s'adresse à une clientèle plus haut-de-gamme. Et quand on passe au niveau Master, soit on a une clientèle professionnelle, soit on fait de la gestion de patrimoine avec là de la clientèle très haut-de-gamme, avec des avoirs très importants", détaille Hugues Dequidt.