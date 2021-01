La Nouvelle éco : 4 entreprises de l'Hérault au CES de Las Vegas

Le Consumer Electronics Show ( CES) de Las Vegas, grand salon de la tech, a lieu du 11 au 14 janvier 2021. Il est entièrement virtuel en raison de la crise sanitaire. Cette année, une dizaine d'entreprises d'Occitanie y participent avec l'agence AD'OCC et la Team France Export Occitanie.

4 entreprises de l'Hérault

Les 11 entreprises de la région dont quatre héraultaises ( ESII, Vaonis, All Priv, Seclab) vont présenter leurs produits...en texte, photo, vidéo sur une plateforme numérique. Vaonis le gagnant du CES Best of Innovation 2021, présentera Vespera son tout nouveau télescope de poche connecté, ESII ses outils de gestion des files d'attente dont on a beaucoup parlé ces derniers mois et qui sont très utiles en cette période de crise sanitaire.

En général, les entreprises vont au CES à Vegas pour valider leurs technologies, se faire connaitre auprès de la presse, trouver des clients , des investisseurs. Avec cette version 100 % digitale, la finalité c'est toujours le business mais les ambitions sont légèrement revues à la baisse, Anne Baraillé de AD'OCC

Interview de Anne Baraillé de AD'OCC l'agence de développement économique de la Région Occitanie Copier

Le grand public peut suivre les présentations des produits , les tables rondes en se connectant sur le site My Global Village.