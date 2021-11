La Nouvelle Éco : 50 000 m3 de bois provenant des forêts de l’Indre sont vendus chaque année par l’ONF

Moins boisé que le Cher, l’Indre comprend tout de même de beaux massifs forestiers. L’ONF (Office national des forêts) assure la gestion des forêts domaniales de Châteauroux, Chœurs-Bommiers, Laleuf et Bellevue, propriétés de l’État, ainsi que de quelques forêts communales.

Le but de l’ONF est de pérenniser la forêt. “Le cycle de vie d’un chêne, c’est 200 ans. Pour qu’elle soit vivante, une forêt a besoin d’un renouvellement constant de ses peuplements qui contribue à assurer la biodiversité, explique Franck Jarry, responsable de l’unité territoriale Sud-Berry de l’ONF, qui couvre grosso modo le département de l’Indre.

Le chêne, essence dominante

L’ONF coupe 1000 ha tous les ans sur une superficie totale de 13 000 ha. “La production est constante depuis 10 ans. Elle ne met pas en péril le capital de la forêt”, souligne M. Jarry. Compte tenu de la nature des forêts cultivées ici depuis des siècles, le bois vendu est essentiellement du chêne de qualité. Au plan national, ces ventes représentent 40 % des recettes de l’ONF. Elles contribuent à payer le personnel et à entretenir les massifs.

Le bois est vendu sur le marché national dont une partie localement aux scieries Robert à Ardentes et Ageorges à Montgivray. “Nous ne vendons pas à des courtiers qui vont revendre le bois en Chine, nous vendons à des entreprises qui vont le transformer. Une clause prévoit qu’elles ne peuvent pas le revendre directement”, précise Franck Jarry.

Covid et réchauffement climatique

L’année 2021 marque une rupture : la production a chuté de 50 %. Deux facteurs sont en cause. Les sécheresses répétées ont fait dépérir certains arbres dont il a fallu s’occuper en priorité au détriment des grandes parcelles et le Covid, lui, a fortement impacté la filière vin qui a, par conséquent, eu besoin de moins de tonneaux, et donc de moins de bois.