La Nouvelle Eco : 50 offres d'emplois destinées aux travailleurs handicapés dans la Somme

A l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, Pôle emploi et plusieurs structures d'aide à l'insertion des personnes handicapées organisent à partir de ce lundi dans la Somme un salon virtuel de recrutement

Crise sanitaire oblige, les rendez-vous prévus en présentiel pour la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap auront lieu finalement à distance.

"50 postes proposés"

Pôle emploi et plusieurs structures d'aide à l'insertion des personnes handicapées organisent donc à partir de ce lundi dans la Somme un salon virtuel de recrutement sur le site internet de pôle emploi. 17 entreprises y proposent pour l'instant une cinquantaine d'offres d'emplois. Mais il est encore possible pour les entreprises de s'inscrire pour créer un stand virtuel et déposer d'autres offres d'emplois. Les secteurs qui recrutent sont la grande distribution, la logistique, l'éducation nationale ou encore l'agroalimentaire.

Les demandeurs d'emplois peuvent déposer sur le site leur CV et entrer en contact avec les entreprises.

Le salon virtuel débute aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 4 décembre. 4600 personnes en situation de handicap sont inscrites à pôle emploi dans la Somme

Les précisions de Dominique Lesot directeur adjoint de Cap Emploi, une structure qui favorise l'emploi des personnes handicapées dans le département de la Somme.