La nouvelle éco : 500 000 euros pour la rénovation de bâtiments publics en Charente

Le plan de relance, lancé par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire, se décline aussi dans le domaine environnemental. La Communauté de Communes des 4B, dans le sud du département de la Charente, vient de toucher un chèque de 500 000 euros pour réaliser six chantiers de rénovation énergétique.

La rénovation énergétique, c'est le projet de territoire de la communauté de communes des 4B. Après avoir réalisé un audit des bâtiments publics, six chantiers ont été retenus en priorité : trois écoles (Félix-Gaillard à Barbezieux, l'école primaire de Côteaux-du-Blanzacais, l'école de Péreuil), un centre de loisirs et la maison communautaire pour l'emploi à Barbezieux, et le gymnase de Blanzac-Porcheresse. Construit dans les années 1970, ce bâtiment sportif a nettement besoin d'un coup de jeune, avec une rénovation de l'isolation par l'extérieur.

70% d'économie d'énergie

Le gain énergétique concernant les travaux du seul gymnase de Blanzac-Porcheresse représenterait un taux d'économie d'énergie de plus de 70% par rapport à la situation actuelle. L'ensemble de ces chantiers sur la communauté de communes des 4B s'élève à 1,2 millions d'euros, avec donc une aide de l'Etat à hauteur de 500 000 euros. Au total, en Charente, ce sont 5 millions d'euros qui sont injectés dans l'économie locale, dans le cadre du plan de relance.