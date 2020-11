La nouvelle éco : 60.000 rebonds Occitanie, l'association qui remet sur pieds les entrepreneurs en liquidation

La déléguée régionale Ségolène de Blaÿ et le président Philippe Dagorno

Difficile de faire face à la crise sanitaire et économique au sein des entreprises. L'Etat met en place des dispositifs d'aide, des fonds de solidarités pour aider les entrepreneurs à la peine. Et puis, il y a l'association 60.000 rebonds Occitanie, qui soutient les entrepreneurs en situation de liquidation judiciaire et leur permet de rebondir professionnellement (dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat). 60.0000 correspond au nombre de liquidations judiciaires en France en 2012, année de leur création.

Avoir le droit à l'échec

"Notre objectif est de contribuer à faire changer le regard sur l'échec en France. Le regard de la société sur les entrepreneurs en difficulté peut être très difficile à gérer", explique le président de l'association Philippe Dagorno.

Paradoxalement, 60.000 rebonds n'est pas particulièrement sollicitée en ce moment. Philippe Dagorno redoute un contre-coup, estimant le nombre de défaillance d'entreprises à 64.000 en 2021 : "Actuellement, les entreprises sont aidées par l'État. Mais nous craignons l'après, quand toutes ces mesures d'aides viendront à leur terme, et qu'il faudra de nouveau payer les charges. On s'attend à avoir un afflux important à ce moment là".

Taux de réussite de 94%

Dans ce contexte économique difficile, l'association met en place une organisation spécifique, en travaillant main dans la main avec les tribunaux de commerce d'Occitanie, pour faire face à l'explosion à venir des demandes d'entrepreneurs en difficulté : une équipe de coaches, experts de tous métiers et parrains/marraines encadrent les entrepreneurs pour reconstruire, en 2 ans avec eux, leur projet professionnel.

Pour fonctionner, l'association cherche des financements et des nouveaux bénévoles. Il ne faut pas forcément avoir été entrepreneur pour intégrer l’association. Si vous souhaitez vous investir et aider un ou plusieurs entrepreneurs à rebondir, contactez l'association : occitanie@60000rebonds.com.