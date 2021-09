La nouvelle éco : 60 magasins ouverts en un an pour Green Care, une chaîne bretonne de CBD

Le marché du CBD, ce dérivé du cannabis sans effets psychotropes, est en pleine expansion. Lancée à Fougères par deux Bretons, la chaîne Green Care compte 60 magasins ouverts en un an, dans le Grand Ouest et ailleurs en France.

Connaissez-vous le CBD, ou cannabidiol ? Ce dérivé du cannabis ne contient que 0,2 % de THC, la molécule psychotrope du cannabis. Sa consommation en France n'est pas interdite car les effets sont très limités : le CBD relaxe et peut soulager les douleurs musculaires. À Fougères, deux amis d'enfance ont lancé une chaine, Green Care, suite au premier confinement. En un an, une soixantaine de magasins ont ouvert leurs portes : en Bretagne (Rennes, Vannes, Quimper, Lorient, Saint-Malo, Vitré, Guingamp...), dans le Grand Ouest (Avranches, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon...) mais aussi dans la métropole lyonnaise ou encore dans les Vosges.

Infusions, huiles essentielles, bonbons...

Dans la boutique de Bruz, au sud de Rennes, le CBD permet à certains de réduire leur consommation de cannabis : "Le cannabis, tu fumes c'est fort ! Là, ce n'est pas la même chose : le CBD c'est doux, ça relaxe et ça ouvre l'appétit", explique un maçon, devenu un client régulier. Annie passe la porte de la boutique pour la première fois, sur conseil de son fils de 27 ans. "J'ai des problèmes de sommeil donc je vais tester, je préfère essayer ça que des gros somnifères prescrits par un médecin." Annie devra faire attention à ne pas jeter son ticket de caisse : "Il est à bien garder avec vous, en cas de contrôle de police, pour bien prouver que le contenu du sachet, ce sont des fleurs de chanvre CBD et pas du cannabis classique", lui indique Marin Mariault, co-fondateur de la chaine bretonne Green Care.

Green Care veut développer des produits cosmétiques au CBD, pour soigner des problèmes de peau. © Radio France - Maxime Glorieux

La chaine veut se détacher au maximum de tout préjugé. "On va travailler sur un autre produit qui est le cosmétique, avec de l'avocat et du beurre de karité, pour soigner des pathologies de peau, comme l'eczéma ou le psoriasis", détaille Nina Texier, la chargée de communication. Chaque molécule a ses vertus : "Le CBD est anti-inflammatoire, réduction du stress alors que le CBG favorise l'endormissement, la relaxation." Aucune loi ne fixe l'âge minimum pour consommer du CBD mais Green Care s'interdit par principe de vendre ses produits à des mineurs. Il y en a pour tous les gouts : en infusion, en huile essentielle, en bonbons ou encore sous forme de miel. "L'avantage sur ce miel, ce n'est pas du CBD rajouté, étant donné que les ruches sont dans le champs de chanvre, les abeilles vont butiner les fleurs de chanvre", ajoute Marin Mariault. Les prix varient, comptez 12 euros pour un sachet d'infusion, 16 euros pour un pot de miel ou pour un gel nettoyant.

Il est interdit de produire du CBD en France

Deux magasins appartiennent à Green Care, à Fougères et à Bruz, tous les autres sont des franchises. "C'est totalement gratuit pour rejoindre la franchise ! L'ouverture d'un magasin va coûter entre 10.000 à 15.000 euros. On demande ensuite des royalties de 5%."Il est interdit de produire du CBD en France et il doit être impérativement importé depuis un pays européen. Chez Green Care, on a donc choisi le CBD espagnol.

Le CBD peut se consommer sous la forme de bonbons. © Radio France - Maxime Glorieux