La nouvelle éco : 60 postes à pourvoir à la clinique Pasteur de Toulouse

L'établissement de santé toulousain met en avant ses avantages sociaux pour essayer d'attirer des candidats, alors que la concurrence est forte dans l'agglomération, entre cliniques et hôpitaux.

C’est le secteur en première ligne face au Covid, et il recrute ! Le secteur de la santé a besoin de candidats, surtout en cette période de crise sanitaire. La clinique Pasteur de Toulouse mène ainsi une campagne de recrutement. Il suffit de déposer sa candidature et son CV jusqu'au 7 avril sur internet, sur adopteuneclinique.com. L'établissement de santé toulousain cherche essentiellement pour "des postes paramédicaux et surtout infirmiers, avec quelques opportunités pour les aides-soignants" détaille Jérôme Sartori, le directeur des ressources humaines de la clinique.

Essayer de se démarquer, face aux autres cliniques toulousaines

Le DRH reconnaît que "c'est très compliqué de recruter aujourd'hui". La concurrence entre établissements de santé est forte sur l'agglomération toulousaine, avec de nombreuses offres dans le public comme dans le privé.

Alors pour attirer les candidats, la clinique Pasteur noue des contacts avec les étudiants prêts à sortir des établissements de formation. Elle met aussi en avant ses avantages sociaux. "Depuis trois ans maintenant, tous les salariés se voient offrir leur mutuelle à 100%" explique Jérôme Sartori, qui ajoute aussi que "des jours de repos supplémentaires sont proposés", au delà de la convention collective.