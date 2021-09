La nouvelle éco : 70 ans, un anniversaire et des défis pour l'association UFC-Que Choisir Somme

Principal objectif du moment pour l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir : gérer les remboursements des billets d'avion ou de vacances annulées depuis un an et demi et le début de la crise sanitaire.

L'association UFC-Que Choisir fête ses 70 ans en public dans la Somme ! Toujours concernés par la défense des consommateurs, l'antenne locale de l'association s'est installé à Amiens avec un camion-stand posé place Gambetta ce mardi 14 et ce mercredi 15 septembre, de 14h à 18h.

Sur place, des bénévoles pour renseigner des consommateurs et montrer le rôle d'une association toujours importante avec la crise sanitaire. Principal sujet de discussion du moment, les remboursements des billets d'avion ou de vacances annulés depuis un an et demi et le début de la crise sanitaire ! « On arrive bientôt à échéance des avoirs » précise Erick Pasquier, le vice-président de l'association UFC-Que Choisir Somme, qui traite en ce moment 50 dossiers de réclamation sur le sujet.

L'antenne samarienne de l'association UFC-Que Choisir fête ses 70 ans © Radio France - Alexandre Lepère

Surveiller les avoirs, proposer des solutions alternatives

Après une première phase d'annulation des billets liés au premier confinement, entre mars et mai 2020, il fallait s'assurer pour l'association que tout le monde ait une solution. En surveillant les avoirs réalisés par les compagnies aériennes et les agences de voyage, sur un délai d'un an et demi. Car les compagnies pouvaient proposer à leurs voyageurs d'honorer un voyage reporté pendant la crise sanitaire, dans un délai d'un an et demi, à compter de mars 2020. 18 mois plus tard, septembre 2021, tous les voyageurs ne sont pas satisfaits.

« C'est difficile : les agences ou site internet de réservation freinent encore des deux pieds pour rembourser. Elles proposent encore aux clients de reporter leurs voyages » regrette Erick Pasquier. C'est là où l'association UFC que choisir 80 intervient, en envoyant un courrier recommandé à l'opérateur ou la compagnie aérienne concernée. _« On leur rappelle la réglai définie en mars 2020 par l'Etat. Ce n'est pas facile, des compagnies sont toujours réticentes, et certaines ont un siège à l'étranger comme Ryannair ou EasyJet. Mais on a déjà gagné un certain nombre de combats » a_ffirme Erick Pasquier.

Comment peut-on être aidé ?

Pour régler les problèmes, le consommateur a plusieurs solutions : venir directement dans les locaux de l'association à Salouël, au 88 avenue Jean Jaurés. Ou déposer son dossier avec les pièces justificatives sur un site spécialisé de traitement des litiges. Avec une réponse au problème en 48 heures.

Franck Decobert, bénévole (à gauche), Erick Pasquier (au milieu) et Daniel Deloffre, président de l'association UFC-Que Choisir Somme (à droite) © Radio France - Alexandre Lepère

L'association UFC que choisir 80 compte 460 bénévoles au total dans le département, un chiffre à la hausse. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez rencontrer les bénévoles, rendez-vous donc ce mercredi 15 septembre de 14h à 18h place Gambetta avec le stand UFC-Que Choisir Somme. Pour adhérer à l'association UFC que choisir 80, comptez 35 euros ou 15 euros au tarif sympathisants, pour les étudiants ou les demandeurs d'emploi.