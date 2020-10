La Nouvelle éco : 70% de la production de noix de Grenoble part à l'export

Nicolas Crozel - Vous êtes spécialisé dans le négoce et le conditionnement...

Arnaud Rivière - On achète les noix aux producteurs puis on les revend à la grande distribution ou aux grossistes. On les conditionne dans des petits sachets de 400, 500 grammes ou 1 kg, ou alors on fait des sacs de 5 et 10 kg, ou des plateaux, ce que l'on retrouve en vrac dans les supermarchés .

Arnaud Rivière, d'AMB Rousset Copier

Vous avez combien de salariés ?

C'est une structure familiale : on a deux personnes à l'année, jusqu'à une vingtaine de personnes en saison.

Vous travaillez en lien direct avec les producteurs. Vous êtes donc tributaires aussi des aléas climatiques...

On est tributaires en effet des aléas climatiques. et on s'adapte chaque année à ce que les producteurs peuvent produire.

En AOP (Appellation d'origine protégée)?

On ne fait que des noix de la région.

A qui les vendez-vous?

Les noix sont vendues pour une partie en France (environ 30 %) et pour 70 % à l'export. Nos principaux clients sont les grossistes et les chaînes de supermarché.

Quels sont les pays les plus friands?

On vend essentiellement sur l'Europe parce que la production est trop petite pour pouvoir vendre partout dans le monde. Les principaux pays sont l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Puis ensuite la Suisse, la Hollande, la Belgique... et puis on peut aller un peu plus loin avec la Grèce où les pays du Nord.

Quel est l'impact de la crise économique sur votre activité ?

C'est l'incertitude, la vision du lendemain. On travaille au jour le jour; les perspectives sur plusieurs mois sont plus difficiles à prévoir et nos clients sont très prudents.

On est en pleine récolte... normalement à cette période vous avez davantage de visibilité.

C'est ça, c'est vraiment une visibilité à plus court terme. On a des clients qui s'engagent moins sur les volumes à long terme.

Ça vous inquiète?

Pour le moment non mais on verra pour la suite.