La nouvelle éco : à 100 jours du départ, les commerçants de Saint-Émilion comptent sur le Tour de France

Si vous êtes allés à Saint-Émilion ces derniers jours, hors vacances scolaires, vous l'aurez sûrement constaté. On entend bien le bruit de ses pas sur les pavées, tant les rues du cœur historique de la commune sont vides. Un an après le premier confinement, après plusieurs mois de fermetures des bars et restaurants, alors que la clientèle internationale est empêchée de voyager, une lumière se rapproche au bout du tunnel : le passage du Tour de France. La Grande boucle et sa caravane arriveront en ville le 18 juillet, la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, après 31 kilomètres de contre-la-montre depuis Libourne.

Le maire de la commune, Bernard Lauret, a fait les comptes. _"On nous dit qu'un contre-la-montre, c'est entre 500 et 700 000 personnes_. Les gens vont se répartir sur ces 30 km". Avec en plus, une exposition sur les télévisions de plus de 180 pays. "Les retombées, elles seront dans les années futures. On parlera toujours de tel coureur qui a gagné l'étape, de quels incidents il y aura eu". La ville espère ainsi rentabiliser son investissement de 140 000 euros pour accueillir la Grande Boucle. "Je sais qu'il y a des chambres d'hôtes qui sont déjà réservées. Il y a quelques hôtels aussi qui affichent déjà complet" souligne Bernard Lauret, bien conscient aussi, que la plupart des hôtels étant fermés, ils ne peuvent pas prendre de réservations.

Des baisses de 50% de chiffre d'affaires, la moitié des rideaux baissés

En attendant, les commerçants sont d'accord sur le constat des difficultés. Dans sa cave à vin, Le cellier de Saint-Émilion, sous l'église monolithe, Clément n'a croisé que trois clients dans la journée. Il est 12h30. "Normalement, il y a des terrasses, y a beaucoup de monde. Là, c'est un peu plus calme", constate-t-il. "Depuis un an, on est à moitié au ralenti. On dépend beaucoup de la clientèle étrangère et malheureusement, on risque de pas les revoir de sitôt. Il y a moins de monde, ce n'est pas le même panier moyen", calcule-t-il, en évoquant une baisse du chiffre d'affaire qui dépasse les 50%. C'est même 60% chez La Cave de la grande fontaine. Au comptoir de la boutique vide, Marion témoigne : "les gens viennent pour une heure et repartent. D'habitude, ils viennent un ou deux jours ils mangent sur place..." Du Tour de France elle "espère que ça va aider à relancer la vie commerçante, et que les touristes vont revenir. On en attend beaucoup"

Ça fait un peu village fantôme

Pareil pour Mégane, la gérante de la boutique de macarons Mouliérac, dans la rue du Tertre de la tente, "la plus passante de Saint-Émilion. Mais un peu dangereuse, aussi, on voit des glissades". Il faut dire que la pente et les pavés n'aident pas. Mais passante, pas tant que ça, ce jour là, même si un couple de Bretons en sort. "Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, mais pas aussi peu. Ça fait un peu village fantôme", constate Chloé, sa boîte de macarons à la main. Alors, Mégane, qui a repris la boutique il y a sept mois après avoir été apprentie, rêve d'un été plein de fans de vélo. "On est enjoués, ravis. Ça va nous apporter du monde, c'est sûr. Après le passage, ils vont sûrement se balader en ville la ville. En plus, on est quand même pas très loin". Quelques centaines de mètres à pied, effectivement, de la future ligne d'arrivée au rond-point de la grande muraille. Sachant que les coureurs n'entreront pas dans le cœur historique.

A 12h30, Clément n'avait vu passer que trois clients dans sa boutique. © Radio France - Thomas Coignac

Dans un village où la moitié des commerçants ont fermé leur rideau depuis les vacances de février, pour ne les rouvrir qu'à Pâques, il y a tout de même quelques pessimistes, comme Denis qui tient la cave du marché. Pour lui, le Tour, c'est un "one shot", qu'il attend davantage pour aller voir les coureurs que pour le chiffre d'affaires. "Je pense que je fermerai l'espace d'une heure ou une heure et demie". Ce qui n'empêche pas le maire de fixer un cap. "Je pense que ça va être comme un feu d'artifice pour se dire ‘victoire. La pandémie, c'est terminé, on refait la fête, on se retrouve tous"", souhaite Bernard Lauret. Plus prudent, l'organisateur ASO préfère attendre le mois de mai pour fixer son futur cadre sanitaire.