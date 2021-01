La nouvelle éco : à 21 ans, cet étudiant perpignanais monte sa start-up de marketing sur internet

Un pied dans les études, et l'autre déjà dans l'entreprenariat. Actuellement étudiant en BTS commerce international, Nicolas Schmitt n'a pas attendu la fin de sa formation pour créer, avec son associé Michael Romajot, sa propre société : MN media agency. "On propose aux entreprises de faire des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. L'idée étant qu'elles aient le plus de visibilité possible" . Et les débuts sont plutôt prometteurs. "Ça démarre bien ! Nous avons déjà pas mal de clients : des franchises comme des artisans. Le marketing digital, ça s'adresse à tout le monde."

Les deux jeunes hommes ne se sont évidemment pas lancés dans l'inconnu. "Avec Mickaël, nous avons un passé d'influenceurs sur les réseaux sociaux avec des communautés de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés" explique Nicolas Schmitt.

"Grace à cette expérience, on est au fait des techniques et des algorithmes de ces plateformes. C'est pour mettre à profit ces connaissances que l'on a monté cette agence en fin d'année dernière. Avec les restrictions liées au Covid on a plus vraiment le temps de s'évader et le temps libre, il faut le consacrer à ce qu'on aime. Et moi, le marketing, j'aime ça ! "

Dans quelques semaines, une fois son diplôme en poche, Nicolas Schmitt prévoit ainsi de se consacrer à plein temps à sa nouvelle société.

