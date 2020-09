La nouvelle éco : à 40 ans le Lozérien Ludovic Pelegry a enfin trouvé chaussure à son pied

C’est avec une chaussure dans la main et de la musique de Joe Dassin en fond sonore que Ludovic Pelegry nous accueil : "mon métier, c’est un métier passion". Tout sourire Ludovic Pelegry vient à peine d’ouvrir son atelier de cordonnerie, au 15 de la rue Basse à Mende : "j’adore travailler avec mes mains". Pour réaliser son objectif, Ludovic à quitter son boulot de chauffeur routier et a suivi une formation de 3 ans : "ça m’a permis d’aborder le métier en douceur et d’être sur ce que je voulais faire." À 40 ans, Ludovic réalise enfin son rêve : "si j’ai un message à faire passer aux jeunes, il faut croire en soi et ne jamais baisser les bras. "

Tél. 07 86 98 18 15. L’atelier est ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 14 h et de 16 h à 19 h, ainsi que le samedi de 9 h à 13 h.