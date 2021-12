La Nouvelle Eco : la 5G déployée à Beauvais

Plus rapide et offrant de nouvelles possibilités pour les entreprises ou bien les pompiers, la 5G vient d'être déployé ce mercredi à Beauvais et pour la première fois dans l'Oise. D'autres communes seront couvertes par cette technologie à partir du premier semestre en 2022.

Après Amiens dans la Somme et Saint Quentin dans l'Aisne c'est autour de Beauvais dans l'Oise de voir arriver la 5G depuis ce mercredi. Une technologie avec un débit plus rapide que la 4G, qui permet de "regarder des films, d'en télécharger, de jouer en ligne et même de télétravailler en partage de connexion", décrit Ludovic Guilcher, directeur d'Orange Grand Nord-Est. Les entreprises aussi pouvoir mieux travailler en ligne avec la 5G, mais les pompiers par exemple vont aussi bénéficier de cette nouvelle technologie, notamment "pour envoyer des photos et des vidéos plus rapidement aux médecins du SAMU lors des accidents de la route", décrit Luc Corack, chef des pompiers de l'Oise.

La 5G est pour le moment uniquement déployée dans les grandes villes car d'ici un an, un an et demi, le réseau 4G pourrait arriver à saturation. La consommation de données double tous les ans. "Vous ajoutez en fait une autoroute à côté de la nationale qu'est la 4G, vous la soulager", explique Frédéric Guilcher.

La 5G va continuer à s'étendre dans les grandes villes de l'Oise l'an prochain au premier semestre. D'ici 3 à 4 ans 80% du territoire français sera couvert. Mais Orange ne veut pas pour autant délaisser la 4G car certaines zones rurales ne sont pas encore couvertes. Orange dévoilera dans les prochaines semaines le nom de la prochaine ville dans l'Oise ou dans la Somme à disposer du réseau 5G.