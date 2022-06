La Nouvelle éco : à Achères, la surprenante reconversion d’un traiteur parisien

Avant la crise sanitaire, Cédric Bodelot était à la tête de Culinia, une entreprise de 48 salariés à Montreuil-sous-Bois (Seine Saint-Denis). Culinia proposait des prestations de traiteur pour des fêtes à gros budgets notamment dans le milieu de la mode et du luxe. Mais en mars 2020, tout s’est arrêté du jour au lendemain.

Pendant le confinement, Cédric Bodelot s’est installé à Achères, un village d’un peu moins de 400 habitants non loin de Bourges où se trouve depuis une quinzaine d’années la maison de famille. “Je me suis dit : je vais attendre. J’ai réaménagé mon foyer. J’ai aussi retrouvé le plaisir de cuisiner chaque jour. Au bout de six mois, je me suis rendu compte que je n’avais pas très envie de retourner à Paris.”

De là est né un nouveau projet : la création d’un commerce dans ce village qui n’en comptait pas, un restaurant ouvert les fins de semaine où l’on vient déjeuner et valser au son de l’accordéon. Clin d’œil à son Nord natal, Cédric Bodelot l'a appelé La Guinchette. Une extension a été construite sur sa propriété pour y aménager une cuisine d’été et un barnum a été installé où il peut accueillir jusqu’à soixante personnes.

"Retrouver des moments de convivialité"

Un terrain de pétanque et des jeux (jeux de société, billard, baby-foot, molkky...) sont mis à disposition de la clientèle. “Mon idée est de permettre aux gens de retrouver des moments de convivialité après cette période austère”, explique le patron.

La Guinchette est ouverte pour la belle saison le samedi et le dimanche de 11h à 19h. “Je me limite à 30 ou 35 personnes car je suis seul en cuisine et uniquement sur réservation ce qui évite le gâchis”, précise Cédric Bodelot. Il propose une cuisine créative qui change toutes les semaines en fonction de ce qu’il a trouvé sur le marché. Il est également possible d’organiser des repas privés en semaine.

Cédric Bodelot, qui aura 50 ans le 21 juin, se réjouit de cette nouvelle aventure : “C’est plus que positif, j’ai trouvé un équilibre de vie. Avant je courais tout le temps après tout. Et puis je renoue avec ce pour quoi j’ai fait ce métier : apporter du plaisir aux gens.”

Renseignements et réservations : 06 14 51 19 03 ou cbodelot@culinia.fr