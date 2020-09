La nouvelle éco : à Ahun, l'hôtel café, Le Lion d'or reprend difficilement son activité

"Compliqué", c'est le mot qui sort régulièrement de la bouche de Maxime Rivière, le gérant du Lion d'Or, un hôtel café bar Pmu la Française des jeux situé dans le centre d'Ahun.

Comme beaucoup de commerces, lui aussi a dû fermer pendant la période de confinement. À la réouverture, les clients ne se sont pas précipités dans son établissement. "Les gens, même les habitués étaient un peu retissants. Ils reviennent au compte-goutte", précise Maxime Rivière, à la tête du Lion d'Or depuis bientôt 17 ans.

Résultat : un mois de juin chaotique et un été en demi-teinte. "Le mois de juin est en temps normal, le plus gros mois de l'année. On travaille beaucoup avec les membres du lycée agricole de la commune. C'est la période où les élèves passent tous leurs examens. Les professeurs viennent, eux corriger les copies." Sauf qu'avec le covid, l'établissement scolaire est resté porte close. Un sacré manque à gagner donc pour l'hôtel Le Lion d'Or qui évalue les pertes à quasi 50 % de son chiffre d'affaire.

Un été en dessous des espérances

Avec l'arrivée de l'été, le Lion d'Or a réussi à reprendre son rythme d'activité. Mais Maxime espérait faire mieux. "On aurait voulu rattraper mais c'est évident que ce n'est pas possible de combler trois mois de fermeture".

Et le Lion d'Or n'a pas été vraiment aidé. Chaque 15 août, une importante brocante s'installe à deux pas de l'établissement, ce qui amène de la clientèle. C'est même une des plus grosses journées de l'année selon Maxime Rivière. Mais avec le covid, l'évènement a été annulé.

Alors cet été, le Lion d'Or est resté ouvert. "D'habitude on ferme la deuxième quinzaine d'août pour prendre un peu de vacances. Mais pas cette année", précise Maxime Rivière. Un sacrifice qui était obligatoire pour le gérant. "Pendant le confinement, on en a profité pour faire des travaux dans les chambres. On a embellit notre établissement. Mais cela ne fait pas rentrer de l'argent donc on ne pouvait pas prendre de vacances."

Incertitude pour la rentrée

Comme beaucoup, la crainte de Maxime Rivière est de voir les cas de coronavirus se mutliplier et à terme, un nouveau reconfinement. "Si on ferme encore trois mois. C'est sûr qu'on met la clef sous la porte à la fin de l'année."