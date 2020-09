La "nouvelle éco" : à Allemont, "All animation" ne se laisse pas abattre

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui on s’intéresse au secteur de l'évènementiel avec la pettie entreprise "All animation" basée à Allemont qui multiplie ses efforts pour sortir la tête de l'eau.

Les kermesses, les foires, les portes-ouvertes des associations... tout ce monde-là est au ralenti depuis six mois, voire à l'arrêt dans certains cas. Pas facile pour ceux qui vivent de ces événements. C'est le cas de : Jérémie Braconnier, créateur de la société All'animation à Allemont dans l'Oisans. Il est l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce jeudi matin.

Comment se porte votre structure ?

Nous proposons de la location de structures gonflables pour enfants, de machines à snack type popcorn, glaces, crêpes et différents jeux et matériels festifs. Nous travaillons avec des particuliers pour des mariages, des anniversaires, des fêtes familiales, mais aussi avec des associations pour les kermesses des écoles par exemple, ou encore avec des entreprises dans le cadre de séminaires, de portes-ouvertes, enfin les collectivités font appel à nos services pour les fêtes de village par exemple.

Tout ça s’est arrêté en mars dernier et reprend timidement est-ce que vous arrivez à vous en sortir ?

Alors j’en vis, mais seul malheureusement. Je ne peux plus prendre d’employé animateur comme je le faisais auparavant. J’ai eu beaucoup d’annulation sdès le printemps avec le confinement mais j'ai décidé de rester optimiste. Alors l’optimisme ne paye pas les factures mais il permet de redoubler d’imagination pour sauver son entreprise. Par exemple, nous avons réagi très vite, nous avons beaucoup communiqué, nous avons fait de la publicité sur les réseaux sociaux pour informer que c’était possible de faire la fête, que nous n’étions pas frappé par une interdiction d'exercer et qu'on avait encore le droit de faire la fête même si l’ambiance était morose.

Comment faites-vous pour rester la tête hors de l'eau ?

Je suis allé chercher d’autres marchés sur toute la région Rhône-Alpes au-delà de ma zone traditionnelle même si à l’essentiel de mon travail reste en Isère. On a pu reprendre le travail à partir du mois de juillet, on a fait quelques mariages, quelques fêtes de village, beaucoup d’animations communales. Je suis aussi intervenu dans des centres aérés et quelques particuliers ont fait appel à mes services. Il faut garder le sourire et ne pas oublier que ce sont les enfants qui ont le plus souffert de tout ça qu’ils ont été privés de leur fête de leur kermesse et il faut espérer que tout ça reparte vite.

