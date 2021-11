La nouvelle éco : à Amiens, ces propriétaires qui vivent d'Airbnb

Une centaine de logements rien que dans l'hyper-centre : à Amiens, certains propriétaires misent sur la location via Airbnb pour rentabiliser leur achat. Quelques uns ne font même plus que ça, avec une demande constante de réservations.

Des dizaines de logements à louer via Airbnb à Amiens : la ville attire les vacanciers pour un week-end comme les professionnels qui y restent plus longtemps. Certains propriétaires ont donc choisi d'investir le marché et affichent complet presque tout au long de l'année : la tendance, qui avait débuté il y a quelques années, a été confortée par la crise sanitaire.

Des locations régulières

François fait partie de ces propriétaires qui ne vivent plus que des appartements qu'ils louent. "Je suis vraiment investi sur l'immobilier, je cherchais de la rentabilité, explique l'Amiénois. On a fait un studio, puis un deuxième et un troisième. On ne pensait pas avoir autant de passages !" Aux touristes russes, péruviens, argentins ou mexicains qui réservaient pour des courts séjours ont succédé davantage les français depuis deux ans.

Avec la crise sanitaire, le développement du télétravail et les déplacements professionnels compliqués par les confinements, le séjour-type a évolué. "On a toujours eu un mélange de touristes, parfois juste sur le week-end, et de professionnels, précise François. Mais _la bascule s'est faite quand beaucoup d'hôtels étaient fermés, lors du premier confinement_. Les commerciaux étaient encore sur les routes, ils avaient besoin de solutions."

Un job à plein temps

Les habitudes ont désormais changé : avec des logements entre 40 et 50 euros la nuit, François affiche régulièrement complet sur plusieurs semaines. Il faut dire qu'il a maintenant des habitués. "Mon plus vieux locataire, il vient depuis janvier ! explique-t-il. Sur un de mes logements, _j'ai quelqu'un qui loue chaque semaine du mardi au vendredi matin_." Il suffit de regarder la plateforme Airbnb pour s'apercevoir qu'il est loin d'être le seul dans ce cas. Mi-novembre, sur la centaine de logements situés dans l'hypercentre d'Amiens, 35 sont réservés au moins trois semaines dans le mois, et 42 au moins dix nuits chaque mois.

La rentabilité recherchée est donc là, "suffisamment pour en vivre, pas généreusement mais normalement, sans se prendre trop de temps ni trop la tête ! lance François. La difficulté, c'est de trouver le bon bien, bien situé, faire toute la décoration. On gère tout avec ma compagne, c'est un véritable job à plein temps. Mais _quand on regarde le gain par rapport au temps qu'on y passe, c'est intéressant_."