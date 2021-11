La nouvelle éco : à Amiens, Keewai crée un réseau de recharges de batteries portables

On connaissait déjà les bornes où l'on peut laisser son portable à charger de façon sécurisée. La start-up Keewai va passer au cran supérieur à Amiens, avec 70 bornes permettant de louer une batterie externe de dépannage. Les clients pourront ainsi recharger leurs téléphones sans être bloqué dans un lieu pour cela.

70 bornes à travers la ville

Ce mardi, les deux cofondateurs doivent récupérer les premières bornes de recharge, importées de Chine : au total, 70 doivent être installées fin novembre à travers Amiens, surtout dans le centre-ville et dans les centres commerciaux aux portes de la ville. "Ça marche avec une application mobile. En se connectant, on peut localiser la borne la plus proche de nous", précise Yonis Abshir Ali, qui a créé la start-up avec son frère. Il suffit ensuite de flasher le QR code présent sur chaque borne de recharge pour pouvoir louer une batterie externe. "Les batteries sont équipées de câbles USB-C, micro-USB et Lightning : on peut donc charger son téléphone, son appareil photo, sa cigarette électronique", énumère Ismail Abshir Ali.

L'objectif est de ne pas bloquer les clients dans un lieu pour recharger, et de leur permettre de se déplacer au fil de leur journée, tout en rechargeant leur portable. "On peut partir de la gare d'Amiens où on prend une batterie, arriver place Gambetta, et s'installer dans un restaurant avec une borne pour redéposer la batterie", précise Ismail Abshir Ali. Keewaï a ainsi noué des partenariats avec plusieurs établissements et commerces pour y installer ces bornes, près des entrées ou des comptoirs, lestées de poids pour éviter qu'elles ne soient dérobées.

Ne plus stresser face à la batterie vide

La start-up va d'abord se lancer avec un fonctionnement gratuit en décembre et janvier, pour permettre de corriger les éventuels bugs, fidéliser les clients, et adapter le nombre de batteries proposées dans chaque point de recharge. "On a des bornes de 8, 10 et 30 batteries, indique Yonis Abshir Ali. On les a choisi en fonction des lieux et de l'affluence attendue. On va ajuster selon le nombre de locations."

Pour la location des batteries, une seule option proposée par Keewai : 1,99 euros pour 24 heures de location. "On est stressés de ne plus avoir de batterie de nos jours. _On ne voulait pas remplacer ce stress par celui de vite redéposer la batterie louée car ça coûterait plus cher autrement_, lance-t-il. On peut prendre la batterie le matin et la redéposer le soir, ou inversement après une soirée."

30.000 euros investis

Pour développer le réseau à Amiens, les deux frères ont investi 30.000 euros. "On a une banque qui nous a beaucoup accompagné, on a eu des prêts sur l'honneur, explique Ismail Abshir Ali. Aujourd'hui, on a _des sollicitations de plusieurs villes_, mais on veut déjà se concentrer sur Amiens, et nous verrons progressivement pour nous développer ailleurs. C'est un problème qui touche tous les français, encore plus avec le pass sanitaire."

Initialement prévu fin octobre, le déploiement du dispositif à Amiens a pris un peu de retard à cause des difficultés d'acheminement des bornes et batteries depuis l'Asie. Avec la crise sanitaire, tout a été chamboulé pour le transport de marchandises : "les bateaux ont pris du retard et les places dans les avions coûtent très cher, lance Ismail Abshir Ali. Le coût pour amener une commande peut passer de 3.000 à 20.000 euros."