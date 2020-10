La nouvelle éco : à Amiens, la foire-exposition d'automne, "une bouffée d'oxygène" pour les exposants

La foire-exposition d'automne démarre ce vendredi à Amiens pour dix jours. Malgré le contexte sanitaire, elle aura bien lieu, avec une jauge réduite à 3 500 personnes par jour. L'occasion pour les 210 exposants de retrouver des clients. C'est le cas de Dominique Delcourt, artiste-créatrice de sacs et d'objets en tissu originaire de Flesselles, au nord d'Amiens.

"Pour nous qui sommes créateurs, c'est une bouffée d'oxygène et il faut qu'on puisse travailler" explique-t-elle. Même si elle pense que certains clients ne viendront pas par peur de contracter le virus, Dominique Delcourt se veut rassurante : "il y a une _distanciation sociale_, un fléchage mis en place par Mégacité...". Elle prévoit d'ailleurs de demander aux clients de "ne pas toucher" tous les produits et "d'utiliser le gel hydroalcoolique mis à disposition pour faire attention".

Ce salon sera aussi l'occasion pour certains clients d'anticiper la période de Noël et "d'échelonner leurs achats" explique la créatrice, dont le dernier salon remonte à mars. Depuis, elle en a manqué "cinq, six gros, ce qui représente quelque chose d'énorme".

"Si on n'a pas de point de chute dans les foires et les salons, on n'a rien d'autre en fait"

Alors le maintien de la foire-exposition d'automne d'Amiens est pour elle un vrai soulagement : "Sans ça, je me serais pris un gros coup de massue. Franchement, je crois que j'en aurais pleuré. C'est tellement important de la faire, parce qu'il faut qu'on se montre. Nous, créateurs, n'avons pas de point de chute ou de magasin. On peut très bien faire 75 heures en une semaine parce qu'on est passionnés. Mais si on n'a pas de point de chute dans des foires et des salons, on n'a rien d'autre en fait".

Dominique Delcourt craint néanmoins des annulations de marchés de Noël : "Je reçois beaucoup de mails d'annulation, il va falloir qu'on se débrouille nous-mêmes pour faire autre chose".

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Dominique Delcourt dans la Nouvelle éco :