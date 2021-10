La nouvelle éco : à Amiens, la mission locale accompagne davantage de jeunes avec la crise sanitaire

Lever tous les freins à une recherche d'emploi et accompagner les jeunes vers une formation ou un contrat : c'est l'objectif de la mission locale (Mlife) du Grand Amiénois. Avec la crise sanitaire, le nombre de bénéficiaires des dispositifs phares a augmenté, car l'Etat met davantage de moyens.

Ils sont un quart de plus à avoir fait une formation cette année, par rapport à 2020 : après une année sinistrée par la crise sanitaire, les jeunes du Grand Amiénois suivis par la mission locale (Mlife) ont pu se projeter davantage vers un emploi. Sur les 5.200 jeunes accompagnés localement aujourd'hui, plus de 1.800 ont franchi les portes de la mission locale pour la première fois cette année : un effet direct selon ses responsables du coup de projecteur mis au niveau national sur les dispositifs renforcés pour amener les jeunes vers l'emploi.

Hausse des formations et contrats décrochés

"On accueille plus de jeunes chaque année, explique le directeur Christophe Ramis. Il y a tout un travail de diagnostic avec le jeune, qui prend plusieurs heures, pour faire le point sur sa situation. Ensuite, il y a plusieurs étapes : on peut passer par la formation, l'alternance, des contrats de travail."

La garantie jeunes, dispositif phare qui permet aux 16-25 ans de toucher une indemnité en contrepartie de stages dans des entreprises, a repris son envol avec la fin des confinements : "entre 2020 et 2021, on a une hausse des entrées en garantie jeunes de 45%. C'est vraiment le plan de relance qui favorise cet accueil des jeunes dans le dispositif", estime Thomas Lhermite, président de la Mlife et conseiller municipal délégué à la jeunesse à Amiens.

Sur l'année 2021, plus de 2 millions d'euros ont déjà été versés par la mission locale du Grand Amiénois au titre de la garantie jeunes. Le nombre de jeunes en formation a augmenté de 26% en un an, de 6% pour ceux en stage. Une partie a déjà pu voir son projet professionnel se concrétiser, avec une hausse de 4% des jeunes suivis qui ont décroché un contrat de travail, qu'il s'agisse d'alternance, de CDD, voire de CDI.

Développer un accompagnement global

Avec des situations de précarité qui se sont accrues pour certains pendant la crise sanitaire, la Mlife met les bouchées doubles sur les dispositifs d'aide hors emploi également. En un an, 25% supplémentaire de jeunes ont intégré le parcours d'accompagnement qui donne accès à des aides variées, comme l'acquisition d'un vélo ou d'un scooter, ou une allocation financière.

"On a des jeunes qui ont des problématiques sociales, ce qui a un effet sur l'accès à un travail : la mobilité, le logement, la santé, parfois des situations très difficiles, précise le directeur de la Mlife. C'est notre travail de les accompagner sur ces domaines pour les amener ensuite vers l'emploi."

L'ancrage sur le territoire est aussi un atout indispensable pour aller chercher les jeunes, ajoute Thomas Lhermite : "on peut s'appuyer sur les communautés de communes qui permettent d'ouvrir _de nouveaux locaux, par exemple à Poix-de-Picardie en début d'année prochaine_. Les problématiques des jeunes n'y sont pas les mêmes qu'à Amiens."

L'effet "1 jeune 1 solution"

"La lisibilité des dispositifs s'améliore petit à petit, à la fois avec notre communication, et avec les efforts considérables fournis par l'Etat pour promouvoir les dispositifs du plan de relance 'Un jeune une solution', estime Christophe Ramis. En situation de crise, c'est important d'avoir une centralisation des informations et une communication très forte."

C'est aussi ce qui permet à certains jeunes de décrocher plus facilement un emploi à l'issue d'un stage dans le cadre de la garantie jeunes. Ilona Céolin, 20 ans, en a fait l'expérience : "quand j'ai commencé en stage, _j'ai proposé à mon employeur de faire un CDD ensuite, car la mission locale m'avait parlé des aides financières qu'il pouvait avoir pour mon salaire_. Sans ça, je n'aurais pas l'emploi que j'ai, ça a joué."

Lucie Rougeot, sa conseillère à la mission locale, le constate : _"on propose régulièrement le dispositif '1 jeune 1 solution' qui permet d'avoir des aides financières pour des contrats de travail. Certains employeurs vont se tourner plus facilement vers des jeunes ainsi, ce dispositif est un coup de pouce."_