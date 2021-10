La nouvelle éco : à Amiens, les agences d'intérim peinent à trouver des candidats

"À peu près 20% de candidats en moins" par rapport à 2019 et l'avant crise sanitaire : le constat est sans appel à l'agence Manpower à Amiens. Les intérimaires se font plus rares aujourd'hui, alors que les offres sont revenues à leur niveau habituel. Les agences ont bien du mal à recruter, voire à garder les personnes qui faisaient des missions jusqu'à présent.

Chute du nombre de candidats

"On a vraiment un marché qui s'est retourné avec des candidats rares par rapport aux demandes. On a du mal à les faire venir, même avec des CDI intérimaires, même avec des budgets formation pour leur assurer un avenir professionnel", explique Gilles Bodhuin, directeur de l'agence Manpower. Avec un vivier plus restreint, trouver le bon intérimaire pour la bonne offre peut alors prendre des jours. "Je peux mettre plus d'une semaine actuellement à trouver quelqu'un pour une mission, c'est devenu plus compliqué", confirme Elodie Tavernier, conseillère en insertion professionnelle et chargée de recrutement chez Interinser.

Selon les différentes agences, la crise sanitaire a rebattu les cartes avec des intérimaires qui ont changé de secteur, moins enclins à travailler en rythme décalé ou à faire des tâches pénibles. "Même quand on a les candidats, ça ne fonctionne souvent pas dans la durée, regrette Elodie Tavernier. _Certains abandonnent une mission pour aller vers une autre_, ils laissent tomber au moindre frein."

Revaloriser les missions d'intérim

"Même sur des postes de manœuvre, qui ne demandent pas de qualifications et d'expérience, on manque de monde, constate Mélanie Le Souffaché, responsable de l'agence Adéquat. C'est pareil _avec les formations qu'on met en place en partenariat avec Pôle Emploi, on n'a pas assez de candidats_. On est en lien avec des organismes qui aident les intérimaires à trouver un logement ou passer leur permis. C'est vraiment un accompagnement de A à Z."

"On multiplie les démarches auprès de Pôle Emploi pour réussir à trouver les bonnes candidatures, ajoute Gilles Bodhuin. Ça amène de nouvelles questions sur les salaires, l'attractivité des offres. _C'est à nous de challenger nos entreprises clientes pour travailler ensemble sur l'attractivité des offres_." Certaines ont commencé à le faire, confirme Mélanie Le Souffaché d'Adéquat : "il y a des offres de missions plus longues, des rémunérations revues à la hausse, des avantages qui n'étaient pas attribués avant aux intérimaires. Ça aide un peu à fidéliser les intérimaires en poste, mais pas à en capter de nouveaux."