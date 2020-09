La nouvelle éco : à Amiens, un café-brocante pour chiner tout en se restaurant

En centre-ville d'Amiens, Laudine Verbraeken a ouvert en mai dernier Le Grenier, un restau-brocante. L'idée est déjeuner ou de goûter au milieu d'objets chinés et en vente, dans un contexte où les Français modifient leurs pratiques de consommation.

Un restau-brocante. C'est l'idée qu'a eue Laudine Verbraeken en ouvrant en mai dernier Le Grenier. Situé rue des Cordeliers, en centre-ville d'Amiens, le lieu permet aux clients de déjeuner ou de prendre un goûter, au milieu d'objets dénichés par la gérante sur des brocantes et tous mis en vente. Dans les deux pièces du Grenier, des objets datant des années 1920 aux années 1980 à tous les prix et de tous les styles.

Les clients peuvent chiner plusieurs objets dans ce restau-brocante © Radio France - Hortense Crépin

Le lieu devait à l'origine ouvrir début avril. Mais le confinement a repoussé l'ouverture à la mi-mai : "les clients ont été au rendez-vous tout de suite" explique Laudine Verbraeken. "Je suis très active sur les réseaux sociaux. Avant même l'ouverture, j'ai eu pas mal de public intéressé. (...) _Mai-juin a très bien fonctionné_. L'été a été un petit peu plus compliqué : il y a moins d'Amiénois en ville, donc la fréquentation a été un peu plus calme".

Dans ce restau-brocante, des objets datant des années 1920 aux années 1980. © Radio France - Hortense Crépin

"Un changement dans les habitudes de consommation de chaque Français"

Mais la gérante remarque surtout un véritable "changement dans les habitudes de consommation" des Français : "les gens cherchent d'une part à réfléchir à leur consommation, à essayer d'éviter de produire et de reproduire des produits neufs tout le temps. Ils cherchent aussi à _trouver le coût le plus juste pour leurs objets_. Ils reviennent à quelque chose de plus qualitatif". L'idée, pour Laudine Verbraeken, était aussi de "dépoussiérer le milieu classique de la brocante" en ajoutant cette partie restauration.

Retrouvez Laudine Verbraeken dans la relance éco sur France Bleu Picardie :

Le Grenier dans La nouvelle éco sur France Bleu Picardie Copier

Le Grenier est situé rue des Cordeliers à Amiens et est ouvert du mercredi au samedi, de 12 à 19 heures.