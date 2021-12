La nouvelle éco : à Amiens, un site de pièces détachées d'occasion pour les voitures des particuliers

C'est un nouveau marché que compte investir l'usine amiénoise Préférence Recyclage, au cœur du groupe Alliance Automotive : après quatre années passées à recycler des pièces autos détachées pour les professionnels du secteur, elle lance ce vendredi son site internet à destination des particuliers, Back2Car. "Aujourd'hui, on est à 23% de recyclage des voitures, lance Luc Fournier, directeur d'activité des pièces issues de l'économie circulaire (PIEC) chez Alliance Automotive. L'objectif à terme, c'est du 100% de démontage."

Plus de 2.000 véhicules sont traités à l'usine d'Amiens pour en extraire les pièces détachées encore utilisables © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Tout un processus de recyclage

L'usine d'Amiens a un partenariat avec une dizaine d'assurances pour récupérer des pièces détachées sur des véhicules accidentés : c'est elle qui se charge de les racheter et de les récupérer là où elles se trouvent. Chaque jour, une trentaine de véhicules sont ainsi expertisés. "Les modèles où on a pas mal de pièces à récupérer dessus, il faut compter une quinzaine de minutes pour l'expertise, explique Rémy Lemaire, seul employé chargé de cette tâche sur le site d'Amiens. Par exemple, les phares en bon état, je le note sur la tablette."

"Il voit déjà quelles pièces sont vendables, précise Luc Fournier, et quelles sont les retouches éventuelles, comme les rayures sur les portières, pour que le carrossier sache quel travail de reprise il a." La soixantaine de salariés dans les ateliers se charge ensuite de démonter la carrosserie et le moteur pour en extraire les pièces détachées réutilisables.

Rémy Lemaire, expert chez Alliance Automotive, analyse les pièces détachées récupérables sur les véhicules à leur arrivée à l'usine d'Amiens © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Des pièces vendues moins chères

"On vend une pièce d'occasion entre 60 et 70% moins cher qu'une pièce neuve, donc il y a un intérêt économique, lance Emmanuel Ducrocq, directeur des services supports. Le recyclage, ce n'est pas réparer une pièce à proprement dit, mais de lui redonner une seconde vie." Chacune est tracée, prise en photo pour sa mise en vente sur le site internet de l'entreprise, et garantie deux ans. Aujourd'hui, près de 75.000 pièces détachées sont prêtes à être vendues dans l'usine amiénoise.

Avec le lancement du site internet Back2Car, Préférence Recyclage veut étendre son marché directement aux particuliers, qui devaient auparavant passer par un garagiste ou concessionnaire. "On pourrait penser que c'est un peu compliqué, mais toutes les informations relatives à la pièce sont décrites, explique Timothé Prévost, chargé des services web. _On a un service client et une hotline technique qui peuvent accompagner les particuliers_, notamment sur une pièce difficile à trouver ou en cas de panne."

"La pièce d'occasion en France, c'est 3% du marché de la pièce de rechange, déplore Emmanuel Ducrocq. Dans d'autres pays européens comme l'Espagne, c'est 25%. _Cette montée en puissance de la pièce d'occasion peut continuer à évoluer_, notamment avec les dernières lois sur l'économie circulaire."