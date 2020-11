La nouvelle éco: A Andilly le Hameau du Père Noël et les Médiévales menacés par les confinements

A peine ouvert et déjà fermé. Comme chaque hiver depuis 20 ans, fin octobre, le Hameau du Père Noël d'Andilly en Haute-Savoie, avait ouvert pour trois mois les portes de son féerique village. L'an dernier, plus de cent soixante-cinq mille personnes étaient venus y goûter la magie de Noël.

Pour les 20 ans on avait mis le paquet, c'est très dur

"Au bout de dix jours d'ouverture, où ça s'est passé de manière exceptionnelle, devoir fermer comme ça brutalement c'est très dur" soupire Vincent Humbert , le président de l'association "Le Petit Pays", gestionnaire du Hameau et de l'événement estival "Les Médiévales d'Andilly. Pour les 20 ans on avait mis le paquet, et réalisé de gros investissements pour ouvrir cet hiver les deux sites, le Hameau, et le Grand Parc d'Andilly.

"Nous aurons à la fin de l'année 3,5 millions d'euros de chiffres d'affaires en moins, mais toujours 7 millions d'euros à rembourser"-Vincent Humbert, président de l'association "Le Petit Pays. Copier

Si le hameau reste fermé à Noël, 75% du CA annuel sera perdu

Après l'annulation des Médiévales cet été, si le Hameau n'ouvre pas pour les vacances scolaires, nous aurons perdu un peu plus de 3,5 millions d'euros, soit 75% de notre chiffre d'affaires sur l'année.

FB: serez-vous capables de vous relever ?