La nouvelle éco : énorme succès à Annecy de la société Biologie e-learning de formation aux tests de dépistage

Depuis l'apparition en mars des tests de dépistage à la Covid-19, l'entreprise Biologie e-learning enregistre une progression fulgurante. Spécialisée dans la formation des professionnels de santé, elle a mis au point un cursus express et en distanciel de formation à la réalisation des tests PCR.

C'est une véritable success-story . Il y a six ans, la Docteur en pharmacie, et biologiste médicale, Laure Dellamonica, crée à Annecy en Haute-Savoie la société Biologie e-learning, qui comme son nom l'indique, propose aux professionnels de santé des programmes d'apprentissage en ligne.

De 500 apprenants par an à 2500 en six mois

Et puis au mois de mars survient l'épidémie de Coronavirus, le confinement, et les tests de dépistage. Au début de la crise, j'ai vu tous mes confrères un peu sous l'eau, car on leur a demandé de faire des tests PCR qu'ils n'avaient jamais fait de leur vie, raconte Laure Dellamonica.

Comme moi j'en avais fait dans le cadre de recherche de Coqueluche, je me suis dit que je ne pouvais pas ne rien faire. Je leur ai donc donné accès gratuitement à des vidéos de tutos, et j'ai eu la moitié des biologistes de l'hexagone qui se sont connectés, et qui ont suivi la formation.

La suite, ces huit derniers mois, c'est l'élaboration d'un programme express et 100% distanciel de formation et d'habilitation à la réalisation des tests PCR et antigéniques.

100 personnes formées par jour pour #TousDépistésAvantNoël

En prévision de la campagne de la Région AURA, TousDépistésAvantNoël, et des 15000 personnes mobilisés dans 2600 lieux de dépistage entre le 16 et le 23 décembre, Biologie e-learning est en train de former en urgence des médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, sapeurs-pompiers.