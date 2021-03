La nouvelle éco : à Annecy chez Salomon le ski s'effondre, les sneakers bondissent

Après un an de crise sanitaire et de fermeture des remontées mécaniques, à Annecy en Haute-Savoie,le leader mondial des sports d'hiver, Salomon affiche un "bilan très contrasté entre un secteur ski en souffrance et des sports d'été qui explosent" analyse le vice-président du Groupe Xavier Le Guen .