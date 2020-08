La relance éco : à Annecy, on lance un site gratuit pour de meilleurs voyages malgré la Covid-19

Make your trip better

Comment améliorer votre voyage ? C'est l'objectif d'un tout nouveau site internet "Make your trip better", créé par 25 associés. Il est basé à Annecy. Ce site gratuit, traduit en six langues, a été lancé au début de l'été par son fondateur Olivier Gibouin.

France Bleu Pays de Savoie : - Un trailer qui voudrait se rendre à la Réunion, comment utilise-t'il votre plateforme ?

Olivier Gibouin : - D'abord, il s'inscrit avec son lieu de vie et son lieu de destination. Il mentionne l'objet de son voyage. Un habitant de la Réunion, lui-même passionné par le trail, va voir la demande et lui proposer des circuits d'entraînement. Et peut-être même lui proposer de courir avec lui.

C'est collaboratif.

Complètement. On peut solliciter des conseils lorsqu'on voyage. Et inversement, si des membres de la communauté viennent chez vous, vous pouvez les aider.

D'où est venue cette idée ?

J'ai de jeunes enfants. Je me suis rendu compte que pendant mes vacances, alors que j'aime marcher, c'est plus difficile à faire accepter aux enfants. Si je contacte une famille avec des enfants et qui me propose de randonner avec nous, je suis certain que mes enfants vont marcher plus vite, plus longtemps, en jouant. Petit miracle !

C'est un échange de bons plans.

Les habitants sont ceux qui connaissent le mieux les lieux à ne pas manquer, et ceux à éviter. En cette période particulière où l'on doit maintenir une certaine distanciation, les locaux connaissent les endroits et les horaires plus adaptés pour éviter la grande foule.

Justement, se lancer en pleine période Covid 19, totalement incertaine, il faut avoir la foi, non ?

L'idée a germé il y a un an. On l'a vraiment mise en route avec tous mes associés au début de l'année. On n'a pas voulu renoncer. C'est évidement pas simple car les déplacements sont contraints et impactés par la pandémie. Et nous, nous prônons l'échange, la rencontre. Mais finalement, cette crise nous a fait prendre conscience de la nécessité du développement durable et de voyager autrement, vers un tourisme bienveillant. Mettre un peu plus d'humain dans nos vies et dans nos voyages. Revenir à l'essence du voyage. Et finalement quand on se souvient des voyages marquants, on se rappelle des rencontres inattendues, enrichissantes.

