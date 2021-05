La nouvelle éco : à Annecy les boulangeries Chevallier s'attendent à vendre plus de pain et moins de sandwichs

Même si ouvertes durant toute la crise sanitaire, les boulangeries ont pâti de la fermeture des magasins, bars et restaurants. Beaucoup moins de pains vendus, mais plus de sandwichs et produits salés. Une tendance qui va s'inverser dans les jours prochains.